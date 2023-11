O SLUČAJEVIMA TROVANJA 'Moramo puhati na hladno i biti krajnje oprezni. Moja poruka svima koji su žedni - najbolje je uvijek piti vodu'

Ministar zdravstva Vili Beroš obišao je pacijente u KBC-u Zagreb te dao izjave zajedno s ravnateljem Antom Ćorušićem i Krunoslavom Capakom, šefom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na pitanje mogu li građani biti sigurni, ministar Vili Beroš rekao je: "Ja to u ovom trenutku ne mogu reći, niti itko može reći. Imamo dva pića u dva grada, punjena u dvije zemlje... Najbolje je piti vodu", rekao je pa dodao: "Najozbiljniji je slučaj u Rijeci. U drugom slučaju to nije zabrinjavajuće. A treći je suspektan, to tek treba dokazati", rekao je pa dodao: "Moja poruka svima koji su žedni - najbolje je uvijek piti vodu" Cijelu press konferenciju pogledajte u videu