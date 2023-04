MORH o upisu mladića u vojnu evidenciju: 'Upoznajemo ih time s obavezom obrane domovine'

Ravnatelj Uprave za ljudske potencijale pri MORH-u Ivan Jušić rekao je u petak kako je najavljeno upisivanje mladića koji navršavaju 18 godina u vojnu evidenciju tijekom travnja i svibnja redovna administrativna aktivnost i ne predstavlja obvezu da moraju ići služiti vojni rok.

"Na ovaj način ih upoznajemo s njihovim obavezama. Kako s 18 godina stječu određena prava i mogu koristiti svoje biračko pravo, tako ćemo ih upoznati s njihovim obavezama, odnosno da im je obaveza obrana domovine", rekao je Jušić u izjavi za medije ispred Ministarstva obrane (MORH).

Napomenuo je kako je Ustavom određeno da je vojna obaveza i obrana domovine dužnost svih za to sposobnih građana pa će u skladu sa Zakonom o obrani tijekom travnja i svibnja provesti godišnji planirani upis u vojnu evidenciju vojnih obveznika koji u ovoj kalendarskoj godini navršavaju 18 godina.

Upis u vojnu evidenciju

Upis u vojnu evidenciju obavezan je sukladno Zakonu za sve hrvatske državljane, muške osobe koje sada navršavaju 18 godina, odnosno za mladiće koji su rođeni 2005. godine.

Upis u vojnu evidenciju provest će se putem područnih odjela i odsjeka koji su uputili pojedinačne pozive vojnim obveznicima, a pozvane osobe dužne su se odazvati pozivu i donijeti sa sobom svoju osobnu iskaznicu ili, ako nemaju osobnu iskaznicu, domovnicu i OIB.

U pravilu pošalju više od 20.000 poziva, a ako se pozvane osobe ne odazovu, Zakonom o obrani predviđene su prekršajne odredbe koje će provesti nadležni sudovi, istaknuo je Jušić.

Upitan je li to redovna aktivnost, odnosno ima li kakve veze sa situacijom u Ukrajini, ponovio je kako je to redovna aktivnost koja se provodila do sada svake godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iznimno 2020., 2021. i 2022. godine nije fizički provođena zbog pandemijskih mjera, a ove godine ponovno su odlučili vratiti to da osobno dolaze na upis.

Upisom postaju vojni obveznici

Na pitanje hoće li oni koji se dođu upisati kasnije biti pozivani na neke vježbe, Jušić je rekao kako oni ovim upisom postaju vojni obveznici.

"Kasnije tijekom godina ako uđu u kategoriju tzv. razvrstanih pričuva, a to su oni koji su redovno služili vojni rok, koji su prošli dragovoljno vojno osposobljavanje ili su bili djelatni pripadnici Hrvatske vojske, ulaze u razvrstanu pričuvu i samo takvi se raspoređuju u pričuvne postrojbe. Ostali se vode u kategoriji nerazvrstane pričuve", pojasnio je.

Jušić je dodao kako će mladiće prilikom upisa upoznati s mogućnostima ulaska u djelatni sastav Hrvatske vojske - mogu pristupiti u program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili, ako se na to odluče, mogu postati kadeti Hrvatske vojske ili časnici nakon završenog studija.