Most od 6 metara grade pola godine: 'Da se nas 10 našlo iz sela, riješili bi ga za 2 tjedna'

U naselju Kraljev Vrh u općini Jakovlje već šest mjeseci gradi se most, dugačak svega šest metara, preko kojeg mještani prelaze do svojih oranica, šuma, vikendica i nogometnog igrališta.

Gradnju mosta izvodi tvrtka FRACASSO RI d.o.o.

Radovi na njegovoj obnovi započeli su krajem travnja te su trebali biti završeni do 30. lipnja, međutim još traju. Završetak su odgađali već nekoliko puta, a prema posljednjim informacijama most je trebao biti gotov do 15. listopada. No i dalje ga nema na vidiku. Stanovnici su ogorčeni, a nadležni se na njihove pozive oglušuju.

"Zvao sam Općinu, Županijske ceste (ŽUC) pa čak sam i Ministarstvu prometa slao mail. Iz Općine kažu da to nije u njihovoj nadležnosti, Županijske ceste sve prebacuju na izvođača, a od Ministarstva odgovor nisam dobio" kaže nam Vladimir Brcko koji živi u tom mjestu.

"Most su srušili početkom svibnja i to je tako dugo stajalo, tek prije mjesec dana su krenuli s kakvim - takvim radovima. To je i dalje ništa, radi jedan čovjek, ako rade dva to je puno. Ma to je sve ništa", priča nam jedan mještanin.

Većina stanovnika ima polja i šume do kojih mogu doći samo tim mostom ili okolnim putem koji je puno duži - čak 40-tak kilometara. Postojali su i poljski putevi preko potoka, ali zbog padalina uglavnom su bili nepristupačni i preko tih se puteva nije mogao prevoziti teret.

"Puno ljudi nije imalo usjeve ove godine, nisu mogli ništa sijati jer nisu mogli do njiva. Dolazi zima, trebam po drva za ogrjev, a kako ću kad nema mosta? Ne mogu po drva", žali se Vladimir Brcko.

Osim oranica i šuma na tom području nalaze se i vikendice te se mještani bave turizmom. Nogometno igralište također je 'preko mosta'.

Foto: Privatni album Privatni album

"Bavim se turizmom, ali ovo ljeto nisam mogao primiti ljude, morao sam im okolo tražiti smještaj jer do mog smještaja nisu mogli. Trebali bi kružiti okolnim putevima 40 kilometara, ma tko to želi na odmoru?", požalio nam se stanovnik.

"Imamo velikih problema, ljudi nam ne mogu na treninge, ne mogu dolaziti na utakmice sve to utječe na kvalitetu života", pričaju nam iz kluba.

Mještani su u više navrata tražili odgovore od Županijskih cesta u čijoj su nadležnosti radovi pa čak su i osobno otišli u sjedište, međutim konkretan odgovor nisu dobili.

Foto: Privatni album Privatni album

"Zvao sam ŽUC više puta, razgovarao sam s gospodinom Bistričkim koji je odgovoran za radove. On mi je rekao: 'Bit će gotovo kad bude!', i što onda reći više nakon toga", prepričava Vladimir.

I mi smo od Županijskih cesta zagrebačke županije tražili očitovanje, ali odgovor do objave teksta nismo dobili.

Razgovarali smo i sa Senadom Halilovićem, predstavnikom tvrtke FRACASSO RI d.o.o koja je izvođač radova.

"Razumijem ljude da su ogorčeni i da bi htjeli da se radovi završe čim prije, vjerujte i meni je to u interesu. Radovi nam kasne, ali imali smo puno nepredvidivih problema. Došlo je do nestašice materijala na tržištu. Bilo je jako puno sanacija u Zagrebu zbog potresa, do 30. lipnja je bio rok za trošenje europskih novaca namijenjenih za obnovu. Osim toga, i na području općine imamo još nekoliko gradilišta na kojima radimo. Trudimo se maksimalno izaći u susret mještanima. Istina je da je most problem, on na početku nije bio predviđen za rušenje nego samo obnovu. Kad se utvrdilo stvarno stanje, morali smo sve rušiti. Istina je da su radovi trebali završiti do 15. listopada, ali morat ćemo ponovno tražiti odgodu. Nadam se da će to biti gotovo u idućih 20-tak dana. Naše su odgode bile opravdane jer da nisu ŽUC ih sigurno ne bi dozvolio", rekao nam je Halilović.

Mještani se s tim tvrdnjama ne slažu, smatraju da je to samo prebacivanje odgovornosti i izvlačenje.

"Ma to vam je mali most preko potoka, ja vam tvrdim da nas se nas 10 u selu našlo to bi se riješilo za dva tjedna, a ne evo ovo traje već šest mjeseci," razočaran je mještanin.

Osim što su ovi radovi mještanima prouzročili brojne financijske gubitke. Stanovnici se boje za svoju sigurnost jer kako kažu gradilište nema nikakvih oznaka.

"Bojimo se da neko dijete ne upadne i ozlijedi se, ma tko god, to je velika rupa, sigurno bi došlo do nekih ozljeda. Nisu oni to nikako označili, nema nikakvih upozorenja da se izvode radovi," kažu nam mještani.

Foto: Privatni album Privatni album

Iz tvrtke FRACASSO RI d.o.o te navode opovrgavaju.

"Mi smo proveli sve mjere opreza koje su navedene u ugovoru i sve smo propisno označili", govori nam Senad Halilović.

