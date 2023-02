Mrle jedva čeka Euroviziju: 'Čuo sam da imaju kvalitetnu drogu i puno bolje peru guzice nego naši'

Komentirajući komentare nakon sinoćnje pobjede Damir Martinović Mrle kazao je za Danas.hr: "Nisam vidio komentare. Ne čitam to. Drago mi je da traže diskvalifikacije. Lijepo je to kad je glava počela raditi, kad iz guzice dođe u glavu, znači da je glava počela razmišljati. Podržavam to, podržavam rad glave, koji ide iz guzice".

Sinoć je u Opatiji Let3 pobijedio na Dori s pjesmom 'Mama ŠČ'. U svibnju će u Liverpoolu braniti hrvatske boje na Eurosongu. U opatijsku dvoranu Marino Cvetković Let 3 stigao je na traktoru. Pitali smo, kako će do Liverpoola?

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Goran Kovacic/PIXSELL

"Tražimo konstruktora koji će nam rekonstruirati traktor koji ide na struju. Mi smo ekološki osviješteni i ne bi htjeli ići avionom koji jako puno zagađuje. Ne bi htjeli nikakvim drukčijim prijevoznim sredstvom osim traktora, ali mora biti traktor na električni pogon. Pregovaramo i tražimo pravog konstruktora", govori Mrle.

Dolazi li onda u obzir Mate Rimac? Ispalio je odmah spremno: "Vidjet ćemo je li on sposoban za takav izazov".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Goran Kovacic/PIXSELL

Prokomentirao je i ostale pjesme koje su im bile konkurencija sinoć na Dori.

"Jako mi je draga pjesma Barbare Munjas i Detoura, a druge nisam zapamtio".

"Nije to vrsta glazbe koji pratimo i volimo te jednostavno nas ne zanima. Svaki dan služim muziku, imam gramofon i slušam ploče, izdvojim za to barem sat vremena. Ovo što se događa na Eurosongu i Dori nije glazba koja spada u moju slušačku varijantu. Slušam samo što je na pločama", dodao je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Goran Kovacic/PIXSELL

Mrle nam je kazao kako su očekivanja na Euroviziji "bombastična".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedva čekamo da odemo tamo. Nije da smo baš računali da ćemo otići na Eurosong, ali priželjkujem to samo zbog nekoliko razloga, a jedan od najvećih je bogatstvo light showa kojeg oni imaju. Tu je još i guzičarenje, drogiranje jer sam čuo da imaju kvalitetnu drogu i puno bolje peru guzice nego naši", rekao je Damir Martinović Mrle.