MUP kreće ulagati u sustav uzbunjivanja: Ugradit će više od 100 novih sirena

U sustav sirena za uzbunjivanje MUP ulaže pola milijuna eura, piše u subotu Večernji list, navodeći da bi nadograđeni sustav za uzbunjivanje trebao profunkcionirati do kraja iduće godine.

Oko Osijeka i Splita najviše ih je, a Karlovac nema ni jednu jedinu. Barem zasad, jer plan je postaviti ondje 12 sirena za uzbunjivanje, i to u sklopu ideje da se postojeće osuvremene, a nove postave jer sustav za uzbunjivanje stanovništva treba modernizirati.

Odlučio je tako MUP, odnosno Ravnateljstvo civilne zaštite, koje se sprema na raspisivanje natječaja vrijednog gotovo pola milijuna eura kojim će se izraditi idejni projekt novih i poboljšanih sirena.

Dakako, ne znači to da ćemo ih čuti vrlo brzo jer nakon spomenute papirologije, naći se mora i izvođača radova, kao i same sirene koje će se postavljati, ali procijeniti se može da bi do kraja sljedeće godine čitav nadograđeni sustav mogao profunkcionirati.

U MUP-u kažu da Hrvatska trenutačno ima 420 sirena, žele ih ugraditi još 115, a plan je nabaviti i 21 uređaj za nadzor i upravljanje sirenama.

MUP želi da se svim sirenama, i postojećima i onima koje će tek biti postavljene, upravlja iz središta svake od 21 županije (odnosno 20 županija i Grad Zagreb), a razlog za to vrlo je jednostavan; trenutačno, od 420 sirena, s 83 upravlja se lokalno, i to ručno, sa 178 zakupljenim vodom, s 38 telefonskim priključkom, a sa 121 radiovezom.

Različiti je način njihova pokretanja jer 110 ih je elektroničkih te 310 elektromotornih, a dobavljane su, više-manje, odasvud, piše novinarka Večernjeg lista Mateja Šobak.

