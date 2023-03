MUP nabavio motocikle vrijedne milijun eura. Božinović zadovoljan: 'Napravili smo značajan iskorak '

Iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) izvjestili su da nastavljaju s nabavljanjem novih vozila te da je prometna policija osuvremenjena novim motociklima.

U Ravanteljstvu policije održana je primopredaja 35 najnovijih BMW modela motocikala, vrijednih 1.021.199,38 eura koji će biti korišteni za povećanje prometne sigurnosti na cestama, izvjestili su iz policije.

Motocikli su nabaljeni sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa RH. Sukladno potrebama službe raspoređeni su u 19 policijskih uprava i na Policijsku akademiju.

Noviji su modeli nabavljenih motocikala tehnički dotjeraniji i kvalitetniji od onih kojima su se policijski službenici služili ranijih godina.

U svibnju 2022. prometnim je policijskim službenicima - motociklistima uručen 31 suvremeni BMW motocikl, a u studentom 2022 ispručeno je i 12 vozila za nadzor prometa. Novom kupnjom dodatnih suvremeniji motocikala nastavljen je plan obnavljanja voznog parka prometne policije.

U odnosu na ranije modele, ovi motocikli imaju novu konfiguraciju sustava veze u sklopu koje je ručna radio stanica MOTOROLA povezana bežičnim putem sa zaštitnom kacigom policijskog službenika. Time je osuguran postupan komunikacije na vrlo siguran i ergonomski način i to prilikom same vožnje motocikla kao i u vrijeme komunikacije s građanima.

Motocikli su raspoređeni u 19 policijskih uprava gdje će biti korišteni za potrebe rada policije i na Policijsku akademiju gdje će se koristiti za obuku policijskih službenika.

Danas predani motocikli nabavljeni su putem Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa RH za 2022. godinu putem postupka javnog natječaja za nabavku 82 vozila ukupne vrijednosti 3.800.440,31 eura.

Motocikli se smatraju najboljim sredstvom za rad prometne policije budući se radi o najmobilnijem prijevoznom sredstvu policajaca te su nezamjenjivi u situacijama koje zahtijevaju žurnost, posebice prilikom dolaska na mjesta prometnih nesreća ili kod osiguravanja protočnosti prometa, ali i kod uspješnog zaustavljanja motociklista – prekršitelja u prometu.

Na današnjoj primopredaju sudjelovao je potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, njegov pomoćnik za materijalno-financijske poslove Cvjetko Obradović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, njegov zamjenik za granicu i voditelj Radne skupine za provođenje Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa RH Jozo Šuker, načelnik Uprave za javni red i sigurnost Dragan Tokić, načelnik Sektora prometne tehnike Zrinko Topić te voditelj Službe prometne policije Josip Mataija.

Potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je MUP, temeljem svjedočenja onih koji se koriste ovim prijevoznim sredstvima, nabavio zadnju stvar tehnike kad je riječ o policijskim motociklima.

Istaknuo je nabavu vozila kao jednu od bitnih stavki u ostvarivanju što veće sigurnosti u prometu na cestama RH, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da je Hrvatska turistička zemlja: "Svi očekujemo ove godine veći broj dolazaka zbog činjenice da je Hrvatska od 1. siječnja ušla i u schengensku zonu i u euro područje i za očekivati je da će biti više vozila koja će dolaziti ovo ljeto, a nadamo se da to neće biti samo tijekom ona dva ili tri mjeseca špice turističke sezone već tijekom cijele godine. Da bi spremno dočekali sve te naše goste policija se priprema i kroz sustav nabave.", rekako je.

Ministar Božinović naveo je kako je prošle godine iz inozemstva došlo više od 30 % više osobnih i drugih vozila nego što je to bilo godinu ranije no statistike pokazuju da je održan pozitivan trend kada je riječ o smrtnim stradavanjima u prometu: "Na žalost još uvijek je to veliki broj ljudi koji nam gine na cestama, međutim 6 % smanjenih smrtnih nesreća u uvjetima kada je samo iz inozemstva došlo više od 30 % više osobnih i drugih vozila nego što je to bilo godinu ranije svjedočanstvo je da se radi jedan kvalitetan posao."

"Kada govorimo o motociklima tu smo napravili značajan iskorak prošle godine kada smo imali 10 smrtnih slučajeva manje na motociklima te 17 slučajeva manje na biciklima. Znamo da su to uglavnom mladi ljudi i kroz cijeli sustav akcija koje se provode i onih represivnog karaktera, ali prije svega preventivnog i edukativnog mislim da možemo sa optimizmom gledati na naredne rezultate statistike kako bi dosegli onaj cilj koji smo si odredili, a to je da se prepolovi broj poginulih na hrvatskim cestama do 2030. godine." – istaknuo je ministar Božinović.