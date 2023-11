Muškarac iz Daruvara krenuo traktorom u trgovinu. Napuhao 3,5 promila: 'Stari me je poslao po rakiju'

Prema presudi, sve se dogodilo krajem srpnja oko 16.30 sati u Ulici Krste Frankopana u Daruvaru, gdje su ga kod robnog centra zaustavili prometni policajci, navodi Danica.

“Zatečen je kako upravlja traktorom marke Ursus prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom F kategorije, dakle bez položenog vozačkog ispita za upravljanje traktorom."

Osim toga, tog je dana upravljao motornim vozilom pri koncentraciji od 3,50 promila alkohola u organizmu”, navela je prekršajna sutkinja u ovotjednoj presudi.

Muškarac je priznao krivnju te je objasnio okolnosti pod kojima se on dogodio. Čini se kako im je tog poslijepodneva u kući ponestalo rakije.

“Ma, otac mi stalno konzumira alkohol pa me je poslao u grad po piće, a ja sam to morao poslušati jer bi bilo svađe u kući. Inače, traktor nikad ne vozim i obećavam da neću ni ubuduće pa molim sud da to ima u vidu”, branio se.

“Prilikom odmjeravanja kazne sud je okrivljeniku kao olakotnu okolnost uzeo nekažnjavanost, priznanje prekršaja, korektno držanje tijekom postupka, iskreno kajanje zbog prekršaja te socijalne prilike, dok otegotnih okolnosti nije našao”, ističe se u presudi.

Sutkinja ga je kaznila s 1320 eura, od čega mu se odbija 80 eura jer je dva dana proveo u policijskom pritvoru.

