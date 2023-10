Roko Roić, penjač i IT poduzetnik koji živi na relaciji Zagreb - Hvar, prošlog je tjedna usred penjanja doživio ugriz poskoka - uz riđovku i planinskog žutokruga, jedne od najotrovnijih zmija u Hrvatskoj, a Roka je ugrizla za ruku. Za Index je opisao što mu se dogodilo i kako je došao do seruma koji mu je spasio život.

"Osjećao sam se sigurno, ali doslovno sam na pola ušao rukom u gnijezdo i dobio atipični ugriz samo jednim očnjakom. Poslikao sam ranu i upalio štopericu na mobitelu, da imam informacije o vremenu i ugrizu kad dođem do liječnika. Smirio sam se i sjetio uputa: bez podvezivanja, bez kompresije, bez isisavanja i smiriti se. Popeo sam se uz preostalih 10-ak metara stijene i pješke došao do auta. Ruka je počela oticati, ali ne pretjerano pa sam odvozio 10 min makadama i 10 min ceste do Hitne pomoći u Jelsi" , opisao je Roić za Index.

U Jelsi nisu imali seruma. Dobio je antibiotik i krenuo je na trajekt za Split.

"Na trajektu je otrov počeo djelovati sistemski i imao sam nekontroliranu stolicu i povraćanje, doslovno sam cijeli put proveo u WC-u. Osim toga, snažne boli nije bilo, samo oticanje ruke. Također, osjećao sam se tjelesno i mentalno skroz okej, mogao hodati i potpuno normalno komunicirati", ispričao je Roić.

Otišao je na Hitni prijem splitskih Križina, ali ni tamo nije bilo seruma stoga je poslan na Infektivni odjel.

"Pronašao sam tu drugu zgradu, gdje me zaprimio izvanredan medicinski tim. Krvni pritisak mi je bio 110/80, puls 65. Redom su mi administrirali tetanus, antibiotike, kortikosteroide i tek nakon toga serum. Serum ide kasnije jer je moguća alergija pa da barem dobiješ ovo prije eventualne loše reakcije. Serum sam dobio nakon 5 sati od ugriza, znam po štoperici", dodao je.

Nažalost - odstup, vožnja autom, trajekt pa opet auto, nakupilo se. Normalno, i puno infuzije, jer je iz mene izašlo sve na trajektu. Prenoćio sam u KBC-u, sam u sobi, izvanredni uvjeti. Prije spavanja su mi administrirali analgetik i dali Normabel za spavanje. Sutra je već serum odradio dobar posao, ruka nije pomodrila i oteklina je bila podnošljiva. U popodnevnoj smjeni sam zamolio da odem kući- ispričao je Roić i napomenuo kako je u bolnici "bila odlična ekipa".

