Na istoku Hrvatske 50.000 svinja mora u klaonicu: 'Kuga je tu već 4 mjeseca, a mi ne znamo broj zaraženih...'

Hrvatska je od Europske komisije dobila rok do 20. studenoga da riješi problem svinja u kategorijama 0, 1 i 2, koje se još uvijek nalaze u zonama zaraze, zaštite i nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Prema grubim procjenama, riječ je o 50.000 svinja, koje za manje od mjesec dana moraju biti poklane u klaonicama, ako u međuvremenu njihovi vlasnici ne povećaju biosigurnosne uvjete u objektima na kategoriju 3.

"Tražili smo od Komisije da nam dostave uvjete koje moramo zadovoljiti kako bi nam odobrili trgovinu svježim mesom, a osnovni uvjet za to je da u zonama zaraze, zaštite i nadziranja sve svinje moraju biti u objektima kategorije 3. Drugim riječima, moramo iz tih zona ukloniti sve svinje iz kategorije 0, 1 i 2. Komisija za to inače stavlja rok od tri mjeseca, a nama su dali ustupak da to možemo dobiti već za mjesec dana, naravno ako odradimo posao koji se od nas traži. To je još jedna potvrda našeg dobrog postupanja i upravljanja ovom krizom, pri čemu je Komisija sve naše dosadašnje poteze ocijenila pozitivno, kazao je Mladen Pavić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, koji se zajedno s ravnateljicom Uprave za veterinarstvo Tatjanom Karačić u petak sastao s predstavnicima mesne industrije i uzgajivača svinja kako bi ih upoznali s najnovijom odlukom, ali i zatražili njihovu pomoć i angažman.

Drugi sudionici tog sastanka nisu to doživje li na isti način kao Ministarstvo.

"Nije nama Komisija dala nikakav ustupak, već nam je dala mjesec dana da pokažemo jesmo li sposobni i spremni izaći na kraj s ovom bolesti. Kuga je već četiri mjeseca tu, a mi još nemamo ni popis koliko je svinja na zaraženom području u kategorijama 0, 1 i 2, a kamoli da smo ih se riješili. Neke procjene govore da je riječ o 50.000 svinja koje moramo maknuti za manje od mjesec dana, a ljudi iz Ministarstva nemaju ideju kako to učiniti. Taj sastanak nije se ni trebao dogoditi, nego je Vlada RH trebala proglasiti izvanredno stanje i provesti mobilizaciju kamiona, vaga i klaonica, i to bi se riješilo za mjesec dana, a ovako se neće riješiti nikada - rekao nam je jedan sudionik sastanka, a drugi je dodao kako su, "prvi put od pojave bolesti, ljudi iz Ministarstva i Uprave za veterinarstvo tražili od nas pomoć, jer je očito da im je dogorjelo", piše novinar Jutarnjeg lista Nikola Patković.

POGLEDAJTE VIDEO Nekad jelo siromaha, danas košta kao suho zlato. Koja je paprena cijena slavonskog specijaliteta - čvarka?