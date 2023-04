Na kvarnerskim otocima održava se petodnevna brdska biciklistička utrka 4 Islands MTB race

Petodnevna etapna brdska biciklistička utrka 4 Islands MTB race koja se već osmu godinu održava na kvarnerskim otocima: Krku, Cresu, Lošinju i Rabu, vratila se i ovog proljeća od 18. do 22. travnja.

"Od prošle godine, 4 Islands MTB race je dio Epic series Ironman grupe pa je kvarnerska utrka tako postala dio prestižne serije utrka Epic series, uz utrke u Švicarskoj, Australiji, Novom Zelandu, Walesu, Andori i Južnoj Africi, a za cilj ima promociju brdskog biciklizma kao rekreacije, hobija, sporta i stila života", istaknuto je u priopćenju.

Naime, 4Islands MTB race krenula je u akciju Prologom na stazama oko mjesta Baška na otoku Krku. BUFF MEGAMO slavio je u muškoj kategoriji, dok je spotograf - Bike Aid MTB slavio u ženskoj kategoriji.

"Besprijekorna inicijativa domaćina, topla dobrodošlica od strane lokalnog stanovništva, ali i entuzijazam organizacijskog tima doveo nas je evo i do osmog izdanja ovog prestižnog sportskog događaja. Ponosni smo i sretni što možemo promovirati brdski biciklizam, ali i ljepote Kvarnera. Najveća su nam pohvala i 'vjetar u leđa' natjecatelji koji nam se vraćaju iz godine u godinu, a mi smo sad već opasno blizu zadanom cilju pozicioniranja 4 Islands MTB stage race kao jedne od najprepoznatljivijih etapnih brdsko-biciklističkih utrka na svijetu", rekao je organizator utrke, Tomislav Zobec, istaknuto je u priopćenju.

"Utrka se svakoga dana odvija na drugom otoku što je samo po sebi logistički vrlo zahtjevno, ali je i nezaboravno iskustvo kako za natjecatelje, tako i za pratitelje utrke. Današnja, prva etapa također kreće iz Baške na Krku, a start je predviđen u 10 sati prema vremenima koja su natjecatelji ostvarili na uvodnoj etapi. Staza je duga 78 kilometara i ima 1700 metara uspona", navedeno je u priopćenju.

Kako je istaknuto u priopćenju, Epic Series je globalni portfelj najuzbudljivijih, najnagrađivanijih i najspektakularnijih MTB etapnih utrka na kojima se biciklisti mogu okušati na svjetski poznatim biciklističkim stazama, otkrivati skrivene prirodne dragulje, ali i podijeliti vrhunsko iskustvo bicikliranja s nekim od najvećih imena u sportu.

"Osim 4 Islands MTB Croatia The Epic Series Races u svom portfelju ima: The Absa Cape Epic; The SPAR Swiss Epic; Andorra Epic, Reef to Reef i Cape to Cape utrke u Australiji, i FNB Wines2Whales u Oceaniji. Sve su te utrke jedinstvene, ali samo se jedna može pohvaliti time da biciklisti započinju utrku s palube plutajuće platforme", pojašnjeno je u priopćenju.

"Sportski i rekreativni programi su među ključnim elementima za izradu programa kojima se može produžiti turistička sezona te su među gostima sve traženiji sadržaj u destinaciji. A regija Kvarner i Hrvatska upravo zahvaljujući velikim i prestižnim manifestacijama svjetskog i europskog karaktera danas su prepoznate kao destinacije za aktivni turizam. Zato s velikim zadovoljstvom i ove godine Turistička zajednica PGŽ u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama nastavlja s podrškom ovome projektu koji ne samo da najavljuje, još jednu uspješnu turističku sezonu na Kvarneru, nego i promovira našu regiju kao destinaciju aktivnog, održivog i zdravog načina života", rekla jeIrena Peršić Živadinov, direktorica TZ PGŽ, stoji u priopćenju.

Važno je naglasiti i da se svake godine očiste i pripreme staze na sva četiri otoka. Nakon utrke, u njima uživaju brojni šetači, trkači i biciklisti, a većina staza koje su bile ili su dio utrke, danas su dio turističke ponude otoka, zaključeno je u priopćenju.

