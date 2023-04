"Moji kolege su u tajnosti prikupljali sredstva i iz Poljske mi dovezli specijalizirani bicikl. Iznenadili su me. Skupljali su novac godinu dana jer je takav bicikl dosta skup. Baš im hvala", kaže nam Marijan Janušić, umirovljeni policajac Policijske uprave međimurske i otac troje djece.

Naime, jučer mu je u dvorištu Policijske postaje Mursko Središće načelnik Miljenko Vrbanec predao specijalizirani bicikl namijenjen osobama s poteškoćama u kretanju, vrijedan nekoliko tisuća eura. Sad može i dalje biciklirati, što je godinama bila njegova velika ljubav.

"Kako je Marijan Janušić početkom ove godine otišao u zasluženu mirovinu, kolege iz PU međimurske uz podršku udruge IPA Međimurje-Čakovec, policijskih sindikata, jedinica lokalne samouprave te Marijanovih prijatelja i poznanika, odlučili su učiniti dobro djelo. Sakupili su novac kojim je kupljen specijalizirani bicikl namijenjen osobama s poteškoćama u kretanju", poručili su međimurske policije.

Marijan je cijeli život bio predani biciklist, a u rujnu 2021. umalo je poginuo udarivši u stijenu kod Zagvozda. Bio je jedan od sudionika biciklističkog maratona od Dubrovnika do Vukovara "Da se ne zaboravi", kad je s kolegama krenuo na put dug 800 kilometara.

Ubrzo nakon izlaska iz Zagvozda, na jednom od mnogobrojnih zavoja dogodila se tragedija. Marijan je pao i svom snagom se zabio u stijenu.

"Bio je to lijevi zavoj, a s njegove vanjske strane bilo je betonsko proširenje. Vozio sam po tom betonu, već sam gotovo svladao zavoj. No, beton je najednom završio, nestao i ostao sam bez ceste. Okrenulo me i odletio sam i leđima udario u stijenu", ispričao nam je Marijan koji je kao policajac radio 30 godina.

Jedva je ostao živ. Odmah je hitno operiran u KBC Split. Uspjeli su mu spasiti život, no zbog ozljeda, ostao je prikovan za invalidska kolica.

"Slomio sam 17 rebara, rebra su mi se zabila u pluća, dobio sam 27 doza krvi. Odrezali su mi dio plućnog krila. Nakon te operacije u Splitu, operiran sam još jednom u Zagrebu", prisjetio se Marijan za Danas.hr. Prekinuta mu je leđna moždina, dijagnoza je paraplegija, oduzetost ispod pojasa.

Oduvijek se bavio biciklizmom, godinama je s kolegama biciklirao po cijeloj Hrvatskoj. Kako je radio u Murskom Središću, a živi u Čakovcu kad god su mu vremenski uvjeti dopuštali biciklom je išao na posao.

"Potrebno mi je bilo 50 minuta biciklom do posla i 50 minuta nazad. Ali to mi nije bio problem. Kako bi bio 12 sati za kompjuterom to bi mi fantastično 'sjelo'. Ostajao bi u formi'. priča nam Marijan koji ističe da su njegovi kolege policajci pravi prijatelji.

"Kolege su mi pomogle financijski i dok sam bio na bolovanju, i pri kupnji auta i oko voćnjaka što god je trebalo učiniti. Oni su tu za mene u svakom trenutku', naglasio je.

A što se novog bicikla tiče Marijan nam kaže da sad mora trenirati i uhodati se.

"Neobičan je, ima i elektropogon za pripomoć. Odlično će mi doći za razgibati se. Moram se sad na njega samo priviknuti. Bitno mi je da sam u pokretu, a položaj tijela mi odgovara radi cirkulacije. Mislim da ću uživati vozeći ga" zaključio je naš sugovornik.