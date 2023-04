Na parcelu Slavonskog Broda na Korčuli poslana inspekcija. Umjesto zone za rekreaciju, Grad podigao kamp

Grad Slavonski Brod protivno prostornom planu sagradio je više građevina namjene auto kampa na odmaralištu na Korčuli, potvrdio je to Državni inspektorat. Na tom mjestu trebala se graditi sportsko-rekreacijska zona.

"Nadzorom u listopadu 2020. godine utvrđeno da je investitor (vlasnik), izgradio više građevina namjene auto kampa, a na zemljištu koje je po prostornom planu predviđeno kao sportsko-rekreacijska zona, bez odobrenja za gradnju, protivno prostornom planu. Slijedom navedenog, doneseno je rješenje o uklanjanju. Vlasnik je podnio tužbu Upravnom sudu u Splitu, koji je svojom presudom poništio rješenje i predmet vratio na ponovni postupak", kazali su.

Gradska imovina na Korčuli kupljena je od strane Skupštine općine Slavonski Brod 1964. godine, za vrijeme rata na odmaralištu dolazi do upisa sumnjivih potraživanja pojedinih tvrtki, a tek 2022. godine Općinski sud u Dubrovniku, Zemljoknjižni odjel u Korčuli donio je rješenje kojim se brišu založna prava pojedinih tvrtki na gradsku nekretninu na Korčuli.

Državni inspektorat u listopadu 2021. godine, u ponovljenom postupku, utvrdio da je vlasnik izgradio 20 kamp parcela, a na način da je izveo potpuno nove instalacije vode i struje za svaku kamp parcelu, da je te instalacije smjestio u metalne ormariće, te da je na svako kamp mjesto postavio metalnu tablu sa brojčanom oznakom bez izvršne, odnosno pravomoćne građevinske dozvole. Slijedom navedenog, doneseno je rješenje o uklanjanju.

Grad Slavonski Brod podnio je tužbu na predmetno rješenje Upravnom sudu u Splitu koji je svojom presudom djelomično usvojio tužbeni zahtjev, poništavajući u točci 1. Rješenja u dijelu kojim se nalaže “ uklanjanje obilježja (metalne table) za 20 kamp prikolica”. U ostalom dijelu odbijen je tužbeni zahtjev kao neosnovan. Visoki upravni sud RH je svojom presudom odbio žalbu tužitelja i potvrdio presudu Upravnog suda u Splitu.

Inače inspektorat je Gradu izdao prvu novčanu kaznu, ali se grad žalio i sud im je to prihvatio, no onda Inspektorat šalje drugu inspekciju u kojoj je utvrđeno da Slavonski Brod nije postupio po rješenju o uklanjanju izgrađene građevine pa je doneseno rješenje o drugoj novčanoj kazni.

Grad Slavonski Brod je u dopisu iz prosinca 2022. godine izvijestio inspekciju o postupku izvršenja rješenja o uklanjanju. Kontrolnim očevidom u siječnju utvrđeno je da je vlasnik započeo s uklanjanjem bespravno izgrađenih građevina. Kontrolnim očevidom u travnju 2023. godine utvrđeno je da je vlasnik nastavio s uklanjanjem bespravno izgrađenih građevina. Rješenje pak još uvijek nije u potpunosti izvršeno.

Na teren je u nekom trenutku izašao i Elektroenergetski inspektor Državnog inspektorata. "U trenutku inspekcijskog nadzora Kamp nije radio, no nakon obilaska terena zatražena je dokumentacija temeljem koje je utvrđeno više nepravilnosti koje se odnose na tehničku ispravnost, održavanje niskonaponske električne instalacije, sustava zaštite od djelovanja munja. Slijedom navedenoga doneseno je rješenje o otklanjanju nedostataka. Nakon isteka roka provest će se kontrolni inspekcijski nadzor, a ovisno, o utvrđenome, poduzet će i druge zakonom predviđene mjere", zaključili su iz Državnog inspektorata.

Iz Grada Slavonskog Broda kazali su kako je protiv rješenja Državnog inspektorata pokrenut sudski postupak sukladno uputama o pravnom lijeku.

Na pitanje tko ih je prijavio Državnom inspektoratu, iz Grada Sl. Broda kazali su nam kako je na "sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj 16. prosinca 2022. godine, gradska vijećnica Slavica Lemaić prisutnima je na sjednici podijelila obavijest Državnog inspektorata iz kojega je vidljivo da je slučaj inspektoratu prijavila ona osobno".

Prozvana vijećnica Lemaić kazala nam je kako je od građana dobila informaciju da se na Korčuli događa nešto protuzakonito, ali kako kaže nije u to vjerovala.

"Dobila sam potrebnu dokumentaciju i zamoljena sam da to prijavim. I ja sam u početku bila skeptična, ali sam poslala to u inspektorat, istina je bia da stvarno nisam vjerovala da se tamo radi nešto protuzakonito", govori Lemaić.

"Gradonačelnik je skrivao da je Grad dobio kaznu od 100 tisuća kuna, nitko o tome nije znao dok ja nisam postavila pitanje na Gradskom vijeću, onda je on mene optužio da sam ja kriva što je Grad dobio kaznu od 100 tisuća kuna, a ne to što je on radio protuzakonito", dodala je.

"Moje mišljenje je da gradonačelnik mora dati ostavku jer je oštetio proračun za višemilijunski iznos, to je sada jako ozbiljna stvar. Treba vidjeti koje su to firme koje su tamo radile. U Brodu godinama građani nemaju komunalnu infrastrukturu riješenu, a on troši novce i gradi auto kamp koji je protuzakonit. Ovo je slučaj za Državno odvjetništvo i slučaj gdje bi gradonačelnik trebao dati ostavku", zaključuje viječnica Gradskog vijeća u Sl. Brodu Slavica Lemaić.

Grad smo također pitali i koji su sljedeći koraci, a oni su nam kratko kazali: "Grad je sukladno uputama o pravnom lijeku poduzeo određene pravne radnje, a o ponovnoj mogućnosti ljetovanja na odmaralištu na Korčuli građani će biti pravovremeno obaviješteni".