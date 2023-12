Kobnog 6. listopada 2008. godine Ljerka Mintas Hodak i Zvonimir Hodak doživjeli su najgoru bol koju roditelji mogu osjetiti. Ljerka je pronašla upucanu kćer na kućnom pragu. Ivana joj je izdahnula na rukama nekoliko trenutaka prije dolaska Hitne pomoći.

Nije bilo lako ni poznatom odvjetniku Ljubi Pavasoviću Viskoviću, tadašnjem emotivnom partneru mlade Ivane. Ivanina najbolja prijateljica, glumica Jelena Perčin, podijelila je detalje iz njihova odnosa za Dosje Jarak.

"Sjećam se trenutka kada me nazvala da se zaljubila. To je bilo na Bolu. I znam da je bilo užasno važno kada ću ja doći iz Dubrovnika u Zagreb da ga upozna. Morala sam odmah ići na upoznavanje Ljube, to je bilo jako važno. Jako je imala potrebu to podijeliti. Ljubav Ivane i Ljube Pavasovića Viskovića je bila velika i prava ljubav. Žao mi je što je kratko trajala", kazala je Jelena.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Dosje Jarak' u najnovijoj epizodi donosi emotivnu ispovijest Zvonimira Hodaka. Prvi put pred kamerama govori o ubojstvu svoje jedinice

Više o svirepom ubojstvu mlade mlade odvjetničke vježbenice moći ćete saznati u trećoj epizodi dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' koji će gledatelji moći pogledati u četvrtak, 14. prosinca, od 21.15 sati na glavnom kanalu RTL-a. Epizoda će već dan ranije biti ekskluzivno dostupna na platformi Voyo, i to bez reklama.