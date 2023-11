Duje Bonacci, bivši glasnogovornik Ministarstva obrazovanja i znanosti, prije nekoliko godina otvoreno je priznao kako je primao plaću od gotovo 11.000 kuna bruto, a da na poslu ništa nije radio. Tvrdio je da je to bilo zbog skoba s ministricom, a kasnije je otvori i Facebook blog pod nazivom "Uhljeblog".

Sada je na sudu pobijedio državu i to zato što ništa nije radio. Naime, Općinski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presud u korist Bonaccia.

U presudi stoji da se "utvrđuje da je tužitelj od sredine 2017. godine do 23. svibnja 2018. bio uznemiren na radu od strane tuženika te da je tužitelj bio stavljen u nejednak položaj u odnosu prema drugim tuženikovim radnicima i to na način da je tuženik tužitelju uskraćivao pravo na rad, odnosno nije mu dodjeljivao radne zadatke ili su mu u rijetkim prilikama kada bi mu neki radni zadatak i bio dodijeljen, u radu bili davani zadaci znatno jednostavniji u usporedbi s radnim zadacima koje je tužitelj dotad godinama obavljao za tuženika, a čime je povrijeđeno tužiteljevo dostojanstvo te tužiteljevo pravo na jednako postupanje, a koje tuženikove radnje su predstavljale uznemiravanje od strane tuženika."

Tuženiku se, stoji u presudi, u roku od 15 dana mora isplatiti 1061,75 eura ili 8000 kuna po "osnovi naknade za povredu prava osobnosti zajedno sa zateznim kamatama od dana predaje tužbe.

U presudi se nalaže da tuženik u roku od 15 dana mora isplati Bonacciju i troškove postupka u iznosu od 6047,20 eura (45.562,62 kuna) zajedno sa zateznom kamatom.

Duje Bonnaci i dalje radi u istom ministarstvu, kaže da i dalje nema skoro nikakvog posla, a vrijeme popunjava stvarima koje ga osobno zanimaju.

"Bavim se puno drugih stvari, nikad nisam gubio vrijeme, uvijek sam našao nešto za raditi. Inače sam i fizičar po struci pa se bavim analitikom podataka i to sam svojedobno radio u ministarstvo kad sam za to imao priliku. Napravio sam i dosta znanstvenih radova. Bio sam i aktivni atletičar te tajnik jednog atletskog kuba. Nije mi dosadno , imam čime ispuniti dan", rekao nam je Bonacci. Pohvalio se da je tako izradio i globalni atletski kalendar kao svojevrsnu platformu te naveo da se njime služe i Svjetska atletska organizacija.

"Ponudio sam ministarstvu platformu za škole i obrazovni sustav, ali nije bilo odgovora", rekao nam je. Kaže da je u ranijem periodu "besposličarenja" izradio i analizu troškova sanacije Studentskog centra. "Dokazao sam da se izvuklo 150 milijuna kuna, da se to zataškalo. Podnio sam za to i kaznenu prijavu, ali ona se kiseli u ladici u DORH-u", rekao je.

Prisjeća se, zadnji predmet na kojem je zaista radio bilo je 20. rujna 2017. godine, a otada da je na "crnoj listi". I dalje tvrdi da ne zna zašto je postao "persona non grata" koja dobiva plaću, a ne radi skoro ništa. "Žao mi je što ne radim ono što znam raditi i u čemu sam vješt te da ministarstvo nema za mojim vještinama nikakvu želju i potrebu", rekao nam je.

Još prima plaću - 1400 eura neto i potvrđuje: "Ne radim od 2017. skoro ništa". Posljednje dvije ili tri godine, govori nam, smješten je u ustrojbenoj jedinici u kojoj ima korektan odnos s nadređenim, nema više mobbinga za kojeg tvrdi da ga je prije bilo, ponekad dobije i zadatak. "Dobijem po jedan predmet svakih nekoliko tjedana, nešto zahtjevnije što treba napraviti pa to odradim", tvrdi Bonacci.

Pitali smo što kažu druge kolege o tome što on nema skoro ništa raditi. Odgovara: "Drugi ne pitaju što radi koji kolega, već me duže vremena doživljavaju to kao strano tijelo." Potvrđuje da i on, kao i svi drugi, i dalje prima božićnice, uskrsnice, regres... sve ono što primaju i svi ostali zaposlenici.

Inače, ovog nekadašnjeg glasnogovornika ministarstva pamte i po tome da je u svom priručniku novinare nazvao "lešinarima".

Pitali smo ga je li mu danas žao zbog toga. "Napisao sam priručnik od 70 stranica za sve buduće ministre kao uvid u kompletno ministarstvo, dao sam i neke preporuke. To nisu bile moje ideje, nego ljudi s kojima sam pričao iz sustava. Nadao sam se da bi taj priručnik mogao budućim ministrima pomoći da poprave neke stvari. Jednom me kolegica savjetnica ministra zaustavila na hodniku i pitala - Što ovi novinare hoće? Što oni sve pitaju? Rekao sam da je posao novinara da budu kritični, psi čuvari su to demokracije i da novinari paze što radimo u ministarstvu, a ako što loše radimo, da to svima kažu. U tom smislu mi nije žao što sam novinare tako nazvao, ali danas bi bio puno više diplomatičniji i ne bih koristio taj termin. Ali kao dužnosnik, ne možeš biti prijatelj s novinarima", rekao nam je.

Pamte ga i po tome što je na Facebooku i Janicu Kostelić nazvao "polupismenom i beskorisnom državnom tajnicom". Ministarstvo je osudilo njegov potez pa se i tada i ispričao: "Oprosti za uvrede, nije bilo lijepo od mene… Za državnu tajnicu definitivno nisi, kao što ni ja nisam za svjetski kup."

Kaže, danas mu je žao zbog toga: "O jednoj dami tako se ne govori. Unatoč svemu, ne bih to ponovio."

Pitali smo Ministarstvo znanosti i obrazovanja što točno radi Bonacci. Njihov odgovor objavit ćemo po primitku.

