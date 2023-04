Najveći proizvođač krumpira optužio tvrtku Vujnovca da ga izbacuje iz Konzuma. Oglasila se i Enna Fruit

"Prošlog utorka zvali su me iz Konzuma, bio je to direktor nabave voća i povrća i rekao mi je: 'Dodlek, do petka isporuči sve što je od nas naručeno, dovedi u distributivne centre. Nemoj se ljutiti, ali više ne možemo naručivati od vas krumpir. Nisi ništa kriv, ali mi smo dobili zabranu od Enna Fruita da naručujemo od tebe krumpir", rekao nam je u ponedjeljak Mirjan Dodlek, osnivač tvrtke Dodlek agro, koja je odavno poznata po jednoj od najvećih proizvodnji krumpira u Hrvatskoj.

Kaže, poziv je stigao 14. ožujka oko 13 sati, i u razgovoru za Danas.hr kaže da se time prekinula suradnja Dodleka s Konzumom od 18 godina. Kaže, potpuno je uvjeren da se radi o otvorenom uništavanju koje provodi Enna Fruit u vlasništvu Pave Vujnovca.

Poznat po proizvodnji međimurskog krumpira, uvjeren je da je to svojevrsna odmazda je se odupro neprijateljskom preuzimanju njegove tvrtke koje je propalo prije oko godinu i pol dana. O svemu je govorio i na jutrošnjoj konferenciji za novinare.

"Nakon propalog neprijateljskog preuzimanja Dodlek-agro, izbačeni smo kao dobavljač iz Konzuma, a godišnje smo isporučivali 11.000 do 12.000 tona krumpira te su im izbili oko 6,25 milijuna eura godišnjeg prihoda. Upravo toliko su lani imali prihod ostvaren s Konzumom, odnosno bilo je to 5,5 milijuna eura od prodanog krumpira trgovačkom lancu te 750 tisuća eura prihoda od prodaje repromaterijala kooperantima za proizvodnju tog istog krumpira", govori nam i dodaje: "Ukupni prihodi tvrtke u 2022. godini bili su 9 milijuna eura što znači da je naša ovisnost o Konzumu oko 70 %".

Otkriva nam kako je sve krenulo.

"Zvali su me prije godinu i pol dana iz Enna Fruita s ponudom da kupe firmu, ja sam poslao kompletnu dokumentaciju, u poslovnim knjigama imao sam zabilježena poljoprivredna zemljišta i mehanizaciju vrijednu 4,2 milijuna kuna i naveo da to nije predmet prodaje. Prodao bih tada zgradu sa skladištem i mehanizacijom za prijem, pranje, poliranje krumpira, odnosno pakirni centar za krumpir. Dali su ponudu i iznos s kojim sam trebao otkupiti zemljište i poljoprivrednu mehanizaciju. Da sam to prihvatio, zbog iznosa koji su ponudili, ispalo bi da su za nula kuna kupili posao jer sam za isti iznos prodaje trebao otkupiti svoja zemljišta i poljoprivredne strojeve. Odbio sam", prepričava Dodlek svoju stranu priče.

Foto: D. Javorović/Pixsell D. Javorović/Pixsell

Nakon propalih pregovora, tvrdi, sve je stalo zbog rata u Ukrajini, a kasnije je kontakt opet uspostavljen. Sada je Dodlek angažirao tvrtku koja je radila, govori nam, na prodaji Studenca Poljacima i oni su dali procjenu da njegov posao s krumpirom vrijedi između 20 milijuna i 25 milijuna kuna.

Dva puta pregovori nisu uspjeli

Pregovori opet nisu uspjeli, ali je dobio poruku: "Da smo na vašem mjestu, proglasili bismo odmah stečaj."

"Nisu bili više zainteresirani za kupovinu mog posla, ali su krenuli u izgradnju centra za skladištenje krumpira u Varaždinu koji nema posao uzgoja krumpira kao mi u Međimurju. Sam Pavo Vujnovac nikad me nije zvao, nismo kontaktirali, on mi ništa nije kriv, ali ovo je bio pokušaj neprijateljskog preuzimanja koje je propalo pa su me sad istisnuli iz Konzuma", ističe Dodlek.

O istiskivanju iz Konzuma kaže da je doveden u nepovoljnu pregovaračku poziciju jer pregovora nije ni bilo.

"Preko noći su odlučili da im nakon godina poslovanja i kalvarije koju smo prošli s njima tokom 2016. i 2017. godine mi više nismo potrebni", ističe. Naime, u svom poslovaju Dodlek-agro grupa kupila je, ističe, otkupni centar od Agrokora, a da su 2017. godine imali direktni gubitak od 330.000 eura prilikom nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora.

"Ali u niti jednom trenutku mi nismo obustavili isporuke krumpira prema Konzumu i 70.000 eura gubimo zbog propasti faktoring kuće koja nam je u tom momentu radila faktoring za naplatu od Konzuma, a kojoj smo već u tom momentu potpisali cesije koje nismo naplatili", ističe Dodlek.

O svojoj proizvodnji krumpira kaže da je oko 16.000 tona godišnje, od kojih imaju oko 5000 tona vlastite proizvodnje, a od kooperanata oko 11.000 tona krumpira. Njihovih 30-tak kooperanata žive i rade u Međimurju.

Zbog zabrane EU krenuli u investiranje u skladišta

Iznosi i zašto su krenuli u investiranje skladišta velike vrijednosti. Naime, Europska komisija zabranila je prašak protiv klijavosti krumpira klorprofam (tuberait) te su proizvođače doveli u položaj da se nitko ne može baviti ovim poslom bez ulaganja u skladište s ventilacijom i hlađenjem u kojima bi se zamagljivanjem priječilo klijanje krumpira.

Foto: S.Midžor/Pixsell S.Midžor/Pixsell

"Mi smo u tom momentu organizirali naše kooperante i pokrenuli projekte i izgradili skladišta za krumpir kapaciteta 13.000 tona, što znači da tvrtka Dodlek-agro i OPG Dodlek u vlastitom aranžmanu sa svojim kooperantima ima 60 % ukupnih skladišnih kapaciteta u Hrvatskoj za krumpir. Dobili smo 5 milijuna eura bezpovratnih sredstava iz EU fondova, sve je financirano iz HBOR-ovazajmova, a trenutno zaduženje prema HBOR-u je 4 milijuna eura koje moramo vratit u narednih 12 godina. I sve to sa svrhom daljnjeg poslovanja sa Konzumom kao strateškim partnerom, da ima na svojim policama domaći krumpir i za opstanak naših proizvođača na

ovom prostoru", ističe Dodlek.

Dodaje i da je od 13 tisuća tona skladišnih kapaciteta u vlasništvu kooperanata 60%, a 40% u vlasništvu tvrtke Dodlek-agro i OPG-a Mirjan Dodlek.

"Kad su me 14. ožujka nazvali iz Konzuma da ne smiju više naručivati krumpir od nas, tvrtka Dodlek -agro imala je 35 stalno zaposlenih domaćih ljudi dok danas ima 30 jer smo neke djelatnike nažalost morali otpustiti, a neki su otišli sami iz firme bojeći se za vlastitu egzistanciju", govori nam.

Foto: D. Špehar/Pixsell D. Špehar/Pixsell

Dodaje, ako se nešto ne promijeni i ako ih ne vrate direktno u trgovački lanac, bit će još otkaza.

"Ovo što su nam priredili iz Enna Fruita nije korektno. Cilj tvrtke Enna Fruit, izbacivši nas iz Konzuma, je da odemo u stečaj ukinuvši nam prihode, a da nam oni preuzmu kooperante sa skladišnim kapacitetima jer su napravili pakirni centar u Varaždinu a nemaju skladišnih kapaciteta i nemaju dovoljnu količinu domaćeg krumpira za cjelogodišnje snabdjevanje Konzuma, i da nastave naš posao za koji smo mi uložili tolike godine truda kao bismo održali proizvodnju domaćeg krumpira u Međimurju koja ima tradiciju preko 60 godina", govori Dodlek.

I dodaje: "Bilo bi žalosno, u sigurnosnom smislu tragično, a u financijskom smislu neisplativo da Belički proizvođači krumpir voze na pakiranje u Varaždin pored najvećeg izgrađenog otkupnog centra u samom središtu proizvodnje krumpira koje je bilo nadaleko poznato još u bivšoj državi."

'Dovedeni do ruba'

Završava da je ovim potezom Dodlek-agro doveden do ruba propasti. "Ovo je upropaštavanje domaće proizvodnje krumpira, prijete nam gubici desetaka radnih mjesta, a samim gubitkom financijskih prihoda moguć je stečaj a to povlači za sobom i povrat bezpovratnih sredstava iz EU fondova", kaže nam.

Foto: Dubravka Petric/Pixsell Dubravka Petric/Pixsell

Potvrđuje da je o svemu obavijestio Ministarstvo poljoprivrede, predsjednika uprave Fortenova grupe Fabrisa Peruška, lokalne čelnike i međimurskog župana, ali da su jedni odgovorili da ne mogu ništa jer je riječ o privatnoj firmi.

"Ja ne razumijem da se netko može ovako ponašati i ugrožavati sve ovo što sam do sada spomenuo i da ne postoji niti jedan zakon koji bi nas zaštito. Ovo nije jedinstven slučaj, više firmi je izbačeno iz Konzuma kao dobavljači voća i povrća samo vjerojatno nitko od njih nije ukazao na ovaj problem", rekao je.

'Enna Fruit narednu sezonu bit će najveći otkupljivač'

No optužbe koje je on naveo oštro odbacuju iz Enna Fruita te navode da su oni do 2023. bili drugi najveći otkupljivač domaćeg krumpira u Hrvatskoj, a od sezone '23/'24 bit će najveći organizator proizvodnje i otkupljivač domaćeg krumpira.

"Enna Fruit (EF) je tvrtka koja se bavi proizvodnjom, organizacijom proizvodnje, otkupom, pakiranjem i distribucijom svježeg voća i povrća te u sebi nosi nasljeđe iskustva u ovom poslu više od 20 godina suradnje i s kooperantima i sa Konzumom. Samo na području otkupnog centra Varaždin (OC VŽ) Enna Fruit ima više od 40 kooperanata od kojih otkupljuje domaći krumpir, a u ostatku Hrvatske ima ih još 10-ak", stoji u njihovu odgovoru.

Navode da na hrvatsko tržište Enna Fruit plasira "kvalitetan i cjenovno konkurentan domaći krumpir te kroz svoju infrastrukturu od organizacije proizvodnje do pakiranja u svakom trenutku osigurava ujednačenu kvalitetu i pravovremenu isporuku svojim kupcima, a da pakirani namjenski krumpir prodaje se u Konzumu od ožujka 2023."

"EF je uložila 3 milijuna eura vlastitih sredstava u obnovu i nadogradnju otkupnog centra Varaždin kako bi potaknula povećanje domaće proizvodnje i produžila sezonu domaćeg povrća. Modernizacijom i ulaganjem u skladišne prostore EF izravno utječe na smanjenje uvoza produžujući sezonu domaćeg voća i povrća. Također tvrtka ima vlastita skladišta, ali i dugogodišnju suradnju s kooperantima koji imaju skladišta", navode iz te tvrtke.

O otkupnom centru u Varaždinu navode da tamo radi 58 djelatnika, da kooperantima nude stručnu pomoć prilikom proizvodnje te ugovore uz garantirani otkup uroda, da redovno plaćaju svojim dobavljačima, te da su najveći otkupljivač domaćeg voća i povrća u Hrvatskoj.

Pavao Vujnovac vlasnik je Enna Fruita koji Dodlek proziva, a iz tvrtke odbacuju optužbe Foto: Borna Filic/PIXSELL Pavao Vujnovac vlasnik je Enna Fruita koji Dodlek proziva, a iz tvrtke odbacuju optužbe Borna Filic/PIXSELL

"Enna Fruit okuplja preko 1000 kooperanata kroz pet otkupnih centara diljem Hrvatske, primarni cilj Enna Fruita je razvijati proizvodnju domaćeg voća i povrća te učvršćivati partnerstva s domaćim proizvođačima nudeći im stručnu pomoć te garantirani otkup uroda. Enna Fruit svake godine na domaćem tržištu otkupi oko 50.000 tona svježeg voća i povrća koje plasira u gotovo sve trgovačke lance u Hrvatskoj, a ako se pojave viškovi EF ih izvozi", navode u svom odgovoru.

'Otkupni centar u Varaždinu sa 150 kooperanata'

Za otkupni centar u Varaždinu navode da okuplja oko 150 kooperanata za sve ostale kulture, da nude domaći krumpir, a kada ga nema dovoljno tada ga i uvoze te ističu da domaći krumpir ima prioritet.

"Prema dostupnim informacijama, tijekom ožujka 2023. od kada ga plasira Enna Fruit prodaja krumpira rasla je za 23 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine·.EF je u 2022. imala prihod od 143 milijuna EUR (116 milijuna bez pasteriziranog programa) i dobit od 1,9 milijuna eura (1,7 milijuna eura bez pasteriziranog programa) te prosječno 314 zaposlenika", naveli su.

Iznijeli su podatke koje imaju i o Dodlek-agrou te navode da u Dodlek-agrou imaju do 30 kooperanata od kojih otkupljuju domaći krumpir.

"Posljednjih 7-8 godina Dodlek je bio jedini dobavljač pakiranog namjenskog krumpira za Konzum, a od 2007. do 2021. godine daleko najveći dobavljač svih pakiranja krumpira u Konzumu. Prema javno dostupnim podacima, 31. prosinca 2021. Dodlekov dug prema bankama je 2,5 milijuna eura, a Dodlekov neto dug prema dobavljačima je 1 milijun eura (s time da je dug prema dobavljačima 2 milijuna eura, a potraživanja prema kupcima su 1 milijun eura)", ističu iz Enna Fruita.

Dalje iznose, da prema javno dostupnim podacima, "Dodlekov rok plaćanja dobavljača 2019.-2021. raste sa 120 na 160 dana, dok je prema Zakonu o zabranjenoj trgovačkoj praksi rok plaćanja je 30 dana) te da u tom istom razdoblju i prije ulaska u EU da je Dodlekov financijski dug je povećan s 1,9 milijuna eura na 2,5 milijuna eura, a dug dobavljačima sa 1,9 milijuna eura na 2,3 milijuna eura. Istodobno, obujam poslovanja pao je sa 7,7 milijuna eura na 6,7 milijuna eura".

'Nudili smo Dodleku poslovni model koji bi riješio dugove'

Potom su iznijeli svoje viđenje kronologije svog odnosa s Dodlek-Agroom te naveli da krajem 2020. EF odlučuje povećati otkupne količine domaćeg krumpira.

"Dodlek je jedini Konzumov dobavljač namjenskog krumpira posljednjih 7-8 godina, a od 2007. daleko najveći dobavljač ostalih pakiranja krumpira za Konzum te unatoč tome ima oko 3,5 milijuna eura duga i to 2,5 milijuna eura prema bankama i 1 milijun eura prema dobavljačima što ukazuje na nesolventnost i neodrživost njegovog poslovanja unatoč tome što je godinama bio daleko najveći dobavljač Konzuma. EF pristupa Dodleku i nudi mu poslovni model u kojem bi riješio dugove i ostao u poslovnoj suradnji s EF, aliDodlek odbija ponudu", stoji u odgovoru Enna Fruita.

Dalje navode kako je u veljači 2022. Dodlek pristupio njima i ponudio svoju tvrtku, a da su tada Dodlekovi financijski pokazatelji bili još lošiji nego 2020.

"I ukazuju na potrebu značajnog financijskog restukturiranja i rizik stečaja pa EF odbija ponudu. EF kreće u obnovu i nadogradnju otkupnog centra Varaždin i ulaže 3 milijuna eura vlastitih sredstava u modernizaciju skladišta, izgradnju novih komora za skladištenje krumpira, luka i mrkve, kupovinu linija za pranje i pakiranje namjenskog krumpira i mrkve, radi vlastitu pakirnicu te stavlja solarne panele na krov centra· EF Dodleku i danas nudi suradnju u vidu otkupa krumpira iz njegove vlastite i proizvodnje kooperanata no g. Dodlek ju odbija", navode u svom odgovoru.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell Hrvoje Jelavić/Pixsell

Suradnja s domaćim proizvođačima dio je Konzumove dugoročne strategije – podržavamo ih od samog početka poslovanja te, izravno ili neizravno, radimo s njih nekoliko tisuća. Odgovoran smo poslovni partner koji posluje prema načelima održivosti te naša podrška uključuje i ispunjavanje svih financijskih obaveza, stoga i od naših dobavljača očekujemo da na isti način postupaju prema svojim kooperantima.

O svemu su se oglasili i u Konzumu te su u svom odgovoru naveli da voće i povrće naručuju na tjednoj bazi, sukladno potrebama. "Od pristiglih ponuda ugovornih partnera biramo poslovno najpovoljniju. Apsolutno odbacujemo insinuacije o vanjskim uplitanjima u naše poslovne procese – odluke o odabiru donosimo samostalno, poštujući profesionalna načela te pritom u obzir uzimamo čitav niz čimbenika – cijenu, kvalitetu proizvoda, logističku podršku i mnoge druge, uključujući već spomenuto ispunjavanje financijskih obveza, sve s ciljem da našim kupcima ponudimo najbolju kvalitetu po fer cijeni", naveli su iz Konzuma.

Nastavljaju da je ugovor s tvrtkom Dodlek-Agro i dalje je na snazi te da će njihove ponude uzimati u razmatranje, kao i dosad.

Pitali smo i Ministarstvo poljoprivrede o svemu, objavit ćeo njihov odgovor kad ga primimo.