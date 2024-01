Najveseliji kanal koji zabavlja, educira i okuplja obitelj: RTL Kockica slavi deseti rođendan!

Najšareniji kanal na hrvatskom televizijskom nebu koji vole baš svi, od unuka do djedova i baka, sljedeći će tjedan proslaviti svoj jubilarni, 10. rođendan!

RTL Kockica prvi je domaći, besplatni specijalizirani kanal za djecu, mlade i obitelj, a prije točno jednog desetljeća, 11. siječnja 2014., simbolično u 11:01 sati, započelo je emitiranje programa.

Pod dobro poznatim sloganom ''baš fora'' i s omiljenim Kockićem kao maskotom, Kockica se tijekom godina istaknula svojom raznolikošću i ponudom različitih formata za sve generacije.

Foto: RTL RTL

Pčelica Maja, Garfield, Tom&Jerry, Maša i Medvjed, Štrumpfovi, Mickey Mouse, Scooby-Doo, Cocomelon, Sonic, Zig&Sharko, My Little Pony, samo su neki od legendarnih animiranih likova koji su stanovali na programu Kockice. Maleni su gledatelji tijekom ovih deset godina mogli uživati u brojnim recentnim animiranim naslovima koji su na Kockici po prvi put emitirani na nekom domaćem kanalu!

No RTL Kockica nije samo rezervirana za animirane serije i filmove, već je dom vrhunskim i nagrađivanim BBC-jevim dokumentarcima, ali i kultnim humorističnim serijama kao što su 'Mućke', 'Život na sjeveru', 'Zvonili ste, milorde', 'Dražesni pupoljci svibanjski', 'Dadilja', 'Poirot', …

Važan dio programa RTL Kockice svakako su i lokalni sadržaji, odnosno brojne edukativno-zabavne emisije domaće proizvodnje koje sve male i velike gledatelje uče životnim vrijednostima, važnosti zdrave prehrane, bavljenju sportom, brizi o mentalnom zdravlju, očuvanju okoliša, stranim jezicima, slasnim receptima, raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta, kreativnosti, tradiciji i starim zanatima, prirodnim i kulturnim posebnostima Lijepe Naše.

Svaka nova epizoda emisija ‘Crtež dana’, 'Prijatelji planeta', 'SOS za životinjski svijet', 'Svijet u nama', 'Mali znanstvenici', 'Jeste li znali?', 'Etno sat', ‘Tehnolovac’, 'Mašta crta svašta', 'Zoopedija', 'Fit klinci', 'Što ako', 'Djeca kuhaju', 'Jezikoslovci' i mnogih drugih donosi svu ljepotu svijeta kojom su oni najmlađi okruženi, podučava ih i potiče na kreativnost. A vrijedno priznanje RTL Kockici stiglo je krajem prošle godine kada im je dodijeljen Albert certifikat, svojevrsna potvrda izvrsnosti kada je u pitanju održiv i 'zelen' način snimanja televizijskog sadržaja.

Foto: RTL RTL

Svakoga dana s malih ekrana gledatelje svih generacija pozdravljaju, uveseljavaju i podučavaju voditelji RTL Kockice – Davor Balažin i Tatjana Horvatić. Iza njih je tisuće prijeđenih kilometara po cijeloj Lijepoj Našoj u potrazi za skrivenim ljepotama i zanimljivim pričama, stotine zanimljivih sugovornika i bezbroj divnih trenutaka u društvu djece. Dječji svijet, složno ističu, uvijek je izuzetno inspirativan.

''U mom poslu mi je najljepše što imam priliku upoznati mnogo različitih i talentiranih ljudi, od mladih do odraslih te raditi na sadržaju koji potiče mališane na razmišljanje, kreativnost i da se probaju okušati u stvarima koje ih zanimaju. Najviše me inspirira dječja iskrenost i radoznalost. Njihova sposobnost da se čude svakodnevnim stvarima i postavljaju pitanja koja bi odrasli možda zanemarili. To je neiscrpan izvor inspiracije. Također, suradnja s timom i gledanje svijeta iz dječje perspektive donosi svježe ideje'', ističe Davor Balažin koji je na Kockici od samih početaka.

Foto: RTL RTL

''Tim Kockica prije svega ima jasnu viziju lokalne produkcije koju proizvodimo. Kroz godine smo se pozicionirali na medijskom tržištu kao kanal koji djeci, mladima, ali o odraslima nudi zabavan sadržaj s velikim naglaskom na kvalitetu. U moru informacija koje su danas dostupne svima, želimo biti mjesto koje mladima pruža priliku da nauče nešto novo, medij koji je siguran i služi kao podrška obitelji u vidi implementacije ispravnih vrijednosti i znanja'', dodaje i Tatjana Horvatić te poručuje svim malim i velikim Kockićima: ''Ostanite zaigrani, znatiželjni i željni novih saznanja te nastavite biti naša najveća podrška. Na kraju krajeva, tu smo prije svega zbog vas!''

I u 2024. godini, najavljuju iz tima RTL Kockice, Kockiće čeka pregršt novih, zabavnih i zanimljivih sadržaja u kojima će uživati. Kad je o animiranim naslovima riječ, tu su nova sezona 'Štrumpfova', 'Znatiželjni George', 'Dinotrux', 'Kung Fu Panda: Šape sudbine', 'Show Pere Djetlića', 'Gdje je Jura?', nova sezona 'Spirit: Slobodno jahanj'e, nova sezona 'Zmajevi: Jahači iz Berka'.

Foto: RTL RTL

Od lokalne produkcije na rasporedu je nova sezona 'Vesele učionice' u kojoj Kockići predškolarci i školarci kroz zabavne lekcije mogu naučiti slova. Nastavljaju se i nove avanture u serijalu 'Jeste li znali?' Koje otkrivaju najljepše lokacije Hrvatske. Za one najmlađe tu su kao i uvijek nove ideje kako se zabaviti uz papir i bojice u serijalu 'Mašta crta svašta'.

Sretan rođendan, RTL Kockica!

