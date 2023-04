Najviši neboder u Hrvatskoj konačno se otvara. Ima sve papire, Grad Split će se žaliti?

Arhitektonsko čudo, najveći neboder u Hrvatskoj - Dalmatia tower danas je dobio potrebne izmjene građevinske dozvole, piše tportal.

Grad im dosad nije želio izdati uporabnu dozvolu jer su izgradili deset katova više i tako izašli iz gabarita. Sada će ipak ovaj neboder, visok 135 metara i s 27 katova započeti s radom tijekom svibnja.

Dokument nazvan "rješenje o izmjeni i dopuni rješenja za građenje" u utorak je izdao Upravni odjel za urbanizam Grada Splita, dakle sama gradska administracija koja u ovom slučaju postupa potpuno neovisno čak i o gradonačelniku Ivici Puljku.

Dozvola je izdana iako je i sam gradonačelnik Puljak za RTL Direkt prije dva mjeseca rekao:

"Taj gospodin je dobio 10 katova više nego što je bilo u dozvoli, a to se zove urbanistički bonus. On za to nije napravio ništa za javnu korist što je propust bivših gradonačelnika i mislim da se time trebaju baviti institucije. A povrh toga je izgradio višak na krovu i mislim da je to zaista neprimjereno", rekao je tada.

Trakavica se nastavila, ali je nakon prepucavanja gradskih vlasti i investitora što je legalno, a što ne, stiglo rješenje po kojem je zgrada u skladu s GUP-om.

Sada slijedi petnaestodnevni rok za žalbe i, kako se neslužbeno može doznati, to će učiniti - Grad Split. No o žalbi potom odlučuje Ministarstvo prostornog uređenja, na osnovi čijeg naloga je izmjena dozvole zapravo i izdana, pa je malo vjerojatno da bi ponovno moglo doći do obrata.

Investitoru potom slijede tek tehnički pregled dovršene zgrade i njeno otvaranje.