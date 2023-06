Nakon Premanture, fekalije potjerale plivače i s tri novljanske plaže. Za sve je kriva kiša?

Zabranjeno je kupanje na tri novljanske plaže, javlja Novi list. Naime, početkom lipnja rezultati testiranja na Zagori kupalište – zapad, Zagori kupalište – istok i Bribirska obala pokazali su se nezadovoljavajući.

Darija Vukić Lušić, voditeljica Odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša pri Županijskom zavodu kaže da je razlog onečišćenja ispuštanje fekalnih otpadnih voda u more, do čega je došlo uslijed disfunkcije kanalizacijskog sustava. No, detalje otkriva član Uprave VIO-a.

Igor Uremović kaže da je zbog jakih prošlotjednih pljuskova u kratkom vremenskom intervalu došlo do nanošenja šljunka i drugog materijala u odvod, što je posljedično dovelo do začepljenja kolektora i cijevi, a nakon čega je proradio havarijski ispust, odnosno ispuštene su fekalne otpadne vode u more iza novljanskog lukobrana.

"Po dojavi Nastavnog zavoda odmah smo reagirali i odradili čišćenje mora. Nakon toga smo ustanovili da je uzrok problema začepljenje jednog kraka cijevi, odnosno zatrpavanje kolektora raznim materijalom uslijed jakih oborina. Sanirali smo problem, što uostalom pokazuju i rezultati ispitivanja kakvoće more od prošlog petka, a prema kojima je more ponovo izvrsne kvalitete. Nadamo se da će se ponovljeni nalazi opet pokazati izvrsnima, nakon čega bi došlo do skidanja znakova zabrane kupanja i normalizacije situacije", kazao je Uremović.

Potvrđena je informacija da su uzorci od prošlog petka izvrsne kakvoće za sve tri plaže, no ostaje vidjeti hoće li takvi ostati i nakon ponovljenog ispitivanja.

Podsjetimo, ranije smo javljali kako je more u zaštićenoj laguni Šćuzi kod Premanture na jugu Istre i zagađeno fekalijama pa je na snazi odluka Županijske inspekcije za zaštitu okoliša i o zabrani kupanja na tom području. Riječ je o pličini između Pomera i Premature, a izvor zagađenja još uvijek nije poznat.