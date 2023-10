Nakon stjenica, stanare riječkog nebodera dočekao novi šok - dezinsekciju će morati platiti sami

Kao što smo i ranije u RTL-u Danas najavili, u petak je krenulo tretiranje stjenica u tri stana riječkog nebodera na Rastočinama.

Marina Nimac majka je djevojčice koju su jednu noć izgrizle stjenice te nam je ispričala da je shvatila da imaju stjenice nakon što se jedno jutro njezina kći probudila sva izgrizena. Odvela ju je doktoru, dobile su lijek protiv alergije, a onda je i sama primijetila plikove na sebi. Uslijedila je spoznaja iz noćne more - to su bili ugrizi stjenica.

Kako nam je ispričala, najezda je vjerojatno krenula iz stana iznad njezinog koji je državni i u kojem su se smjenjivale izbjeglice. Taj se stan već tretirao protiv stjenica, no očito je da su se proširile jer su se javili i drugih stanari da ih imaju.

No stanare je dočekao hladan tuš jer će tretmane protiv stjenica morati plaćati sami. Naime, na zgradi je osvanula obavijest predstavnika stanara da troškove dezinsekcije moraju platiti svako za sebe, okvirna je cijena od 100 do 150 eura, ovisno o kvadraturi stana.

"U posljednje vrijeme u zgradi su se pojavile stjenice i to u dva stana. U godini dana vršila se dezinsekcija stanova u više navrata, ali izgleda neuspješno. S obzirom na to da su se stjenice proširile u više stanova, potrebno je izvršiti dezinsekciju svih stanova u zgradi i u zajedničkim dijelovima zgrade. S obzirom na to da su stanovi privatnom vlasništvu, troškove moramo snositi sami, svatko za svoj stan i okvirno se okreću od 100 do 150 eura, ovisno o površini stana. Dezinsekcije se mora vršiti u vremenskom razdoblju dva puta. Mislim da nije potrebno naglašavati da samo zajednički možemo riješiti ovaj ne mali i vrlo neugodan problem", napisao je predstavnik stanara u obavijesti.

