Nakratko prekinut tramvajski promet u centru Zagreba. Šteta brzo sanirana, tramvaji ponovno voze

Iz ZET-a su priopćili da su u Vlaškoj ulici u smjeru Dubrave oštećeni pantograf na tramvaju i naponska mreža.

Zbog toga je došlo do zastoja prometa, a od 9:35 neke tramvajske linije prometovale su izmijenjenim trasama. Linija 13 bila je skraćena do Trga žrtava fašizma, a od Kvaternikovog trga do Dubrave vozili su autobusi.

Međutim, glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba potvrdio nam je da je u tijeku normalizacija prometa. Naponska mreža je sanirana, a promet je ponovno krenuo oko 10:30.

