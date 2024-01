Napravite na vrijeme zdravstveno osiguranje. Od 2024. usluge svega u zdravstvu otišle gore...

Ako slučajno do sad niste imali dopunsko zdravstveno osiguranje - pravo je vrijeme da to napravite. Naime, s obzirom da cijene svega stalno idu gore, tako je otišla i cijena usluga u zdravstvu pa je bolje napraviti sada, nego platiti kasnije vjerojatno još skuplje.

Otkako je stupio na snagu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju dan bolničkog liječenja više ne košta kao nekada 13,29 eura, nego 17,70 eura, piše DuList. Cijena specijalističke dijagnostike porasla je sa 6,62 na 8,83 eura.

Sada kada znate samo za ove primjere, vrijedi platiti policu dopunskog HZZO-a koja se nije mijenjala te iznosi 9,29 eura mjesečno.

Pravo na besplatno zdravstveno osiguranje do sada su imali oni sa primanjima 331,81 eura po članu obitelji odnosno 415,42 eura samci, no i to se promijenilo.

Cenzusi su povećani pa sada ovo pravo ostvaruju oni čiji prihod u prošloj godini nije bio veći od 379,49 eura po članu obitelji, odnosno 475,12 za samce.

