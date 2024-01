'Naša djeca nisu stradala samo zbog ekavice. Strašno je kad vam sin kaže - mislio sam da će me ubiti'

Dan uoči velikog prosvjeda u Vukovaru za RTL su progovorili roditelji maloljetnika koje je pretukla skupina Bad Blue Boysa. Dio njih je razočaran reakcijom institucija, no u jednom su složni - sramota je da su njihova djeca postala žrtve u svome gradu, a psihičke posljedice svima će ostati kao podsjetnik duže nego one fizičke.

"Sin je sada dobro, koliko može biti nakon batina, fraktura, padanja u nesvijest. On pokušava isprocesuirati što se dogodilo, zašto se to dogodilo. Pokušaj bacanja u Vuku ga je najviše potresao, a i nas roditelje. Prestrašno je kad vam dijete kaže 'mislio sam da će me ubiti'", govori nam otac jednog od najteže ozlijeđenih mladića koji je pretučen prošlog vikenda.

On, kao i majka drugog ozlijeđenog maloljetnika, smatra da je okidač bila ekavica, iako vjeruje da je povod cijelo vrijeme u društvu, odnosno da je za napad kriv i narativ koji se koristi u gradu.

"Cijelo vrijeme se pokušava zatrovati društvo da postoje neke razlike koje se ne mogu premostiti. No, mi smo dokaz da u ovom gradu žive dobri ljudi, da ne gledaju niti način izražaja, ni političko opredjeljenje, ni vjeru. Djeca su nam stradala zbog narativa koji ovaj grad i cijela država podržava", govori nam ogorčeni otac.

Okidač je ekavica i to je jedina istina - smatra majka jednog maloljetnika. Iako fizički nije teže ozlijeđen, psihičke posljedice napada izašle su na površinu tek nekoliko dana kasnije. Ističe da dječaci nisu poznavali napadače te da su bili i brojčano i fizički nadjačani te kobne večeri.

Od institucija traže da shvate ozbiljnost problema te da se postrože kazne. Ali i da zaštite njih i njihovu djecu od huliganizma i pripadnika BBB-a.

"Nisu se mogli ni braniti. A grad i institucije su oklijevale s reakcijom jer se u ovom gradu naučilo - malo su se potukli Srbi i Hrvati, tko više na to reagira. Ali ovaj put se dogodilo nešto drugo, napadnuta su djeca koja žive zajedno. Čula se ekavica i došlo je do čega je došlo", govori ogorčena majka.

Zbog svega će sutra izaći na vukovarske ulice kako bi pokazali da se protive nasilju i, kako kažu, huliganizmu. Podrška im stiže sa svih strana, a vjeruju da će im se u velikom broju pridružiti i ostali Vukovarci. U njihovim je očima ovaj slučaj podbačaj cijelog sustava, no nadaju se da se cijela priča neće zataškati.

Ipak nadaju se da će se nakon ovog slučaja nešto promijeniti zbog čega i izlaze na ulice i poručuju - u Vukovaru se svi drže zajedno.

Sutra će svi zajedno glasno i jasno reći stop nasilju, a političarima poručuju da ih ne žele na prosvjedu. "Ja ne želim ni jednog političara vidjeti i ne želim da se priča o politici", poručuje ogorčeni otac.

Jer samo žele Vukovar kakav je bio. Lijep grad s dobrim ljudima koji imaju lijep suživot. Izgrednika uvijek ima, no uvjeravaju, to nije stvar Vukovara, nego ljudi koji su opsjednuti imenom grada i onime što je prošao.

Četvorica napadača na njihovu djecu i pomagač uhićeni su te im je određen istražni zatvor. Neki od njih brane se šutnjom, a neki negiraju da su u napadu sudjelovali i osporavaju sve za što ih se tereti. Roditelji, s druge strane, tvrde da znaju sve napadače i da su ih napadnuta djeca prepoznala.

Za šestim osumnjičenim još uvijek se traga, a neslužbeno se doznaje da je među njima i osoba za kojom je raspisana tjeralica u Grčkoj.

Državno ih odvjetništvo tereti za još teže kvalifikacije djela nego policija u kaznenim prijavama.

"Više kaznenih djela tjelesnih ozljeda i više kaznenih djela pokušaja tjelesnih ozljeda što su teže kvalifikacije, našu argumentaciju – znači osnovanu sumnju potvrdio je i sudac istrage", poručio je glasnogovornik Općinskog državnog odvjetništva Vukovar Davor Šimunić.

POGLEDAJTE VIDEO: Pritvoreni huligani negiraju krivnju, roditelji pretučenih Vukovaraca za RTL Danas: Djeca su ih sve prepoznala!