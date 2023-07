Nastavlja se drama s konobom na Krku. Javio se i muškarac, tvrdi da su ga zlostavljali

Nakon srpske gimnazijalke i nakon što su vlasnici konobe s Krka progovorili za Danas, oglasio se i muškarac iz Gline koji tvrdi da je i on bio žrtva zlostavljanja od strane vlasnice objekta.

Kao pedesetogodišnjak, kaže, otišao je na sezonu nakon petrinjskog potresa, a tražio je posao kuhara jer u tom sektoru ima i 10 godina iskustva. Kako kaže za Jutarnji list, dogovorio je uvjete, dva puta došao vidjeti konobu, ali problemi su počeli kada je počeo raditi.

"Visok sam 190 centimetara i imam 120 kilograma, Aleksandra je znala doći u kuhinju i neugodno me hvatati za grudi. Nekoliko puta su čak i gosti to vidjeli. Znala me otvoreno pitati 'Je li mi guzica velika?', nisam znao što bih odgovorio", govori Kruno Štajcar.

Ističe kako su se vlasnik i vlasnica gotovo svakodnevno prepirali, kako se za praznu terasu krivilo osoblje. "Iako se više od deset godina bavim ovim poslom, uvjerili su me da ne znam kuhati. Kad se nisu svađali međusobno onda bi nekoga od nas uzeli na pik. Gosti su često slušali te naše svađe i rasprave, sjećam se jednom prilikom kad je Aleksandra urlala i ponavljala 'Šta ti misliš da sam ja glupa plavuša koju možeš povaliti?!', i to zbog juhe koju ona sama nije dobro skuhala. Pola sata kasnije ponašala bi se kao da smo najbolji prijatelji i potpuno ignorirala svađu, te promjene raspoloženja su bile sulude", govori.

Kruno je u konačnici ostao mjesec dana u toj konobi, a sjeća se i da su ga tražili da smanji normative pa su porcije izgledale siromašno, a znali su i lagati gostima da je blagajna pokvarena kako im ne bi izdao račun.

Podsjetimo, djevojka iz Srbije govori kako su je tjerali da nosi štikle i mini suknje, da su ju gađali pepeljarom. Vlasnici govore da je djevojka bila na tabletama, da ima psihičkih problema.

