TROSTRUKO UBOJSTVO Nastavljeno suđenje Zavadlavu: U sudnicu ušetao pognute glave i s grimasom, od odijela i kravate ne odustaje

Nastavljeno je ponovljeno suđenje Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo koji je na splitskom Županijskom sudu ponovo pojavio u odijelu, ovoga puta crnom, a nije odustao ni od kravate. Ipak, ovoga puta nije izgledao tako samouvjereno. U sudnicu je ušetao pognute glave s grimasom na licu. Na ročištu se danas prvi put pojavila poznata splitska odvjetnica Doris Košta koja je preuzela njegovu obranu. Na početku je držala poduži monolog i rekla da su članovi sudskog vijeća pristrani. Još je jednom zatražila izuzeće sutkinje Višnje Strinić. Sporno joj je što je sutkinja Strinić otvorila pismo koje je Zavadlav poslao svojoj novoj odvjetnici. Košta inzistira na tome da otvaranje pisma koje joj je poslao optuženik krši sve konvencije. Sudsko je vijeće odbilo njezin zahtjev za izuzećem i prebacivanjem na drugi sud. U devet su sati bila pozvana četiri svjedoka, a pojavila se samo jedna svjedokinja. Druga dva svjedoka su opravdala izostanak, a treći nije, piše Index. Zavadlav na današnjoj raspravi još nije propričao talijanski niti napravio incident u sudnici. Suđenje je, podsjetimo, ranije odgođeno jer je Zavadlav napravio kaos u sudnici. Pričao je na talijanskom pa se opravdavao da to nije istina i da on talijanski jezik ne zna, no psihijatrijsko vještačenje je pokazalo da je raspravno sposoban. Nije mu ovo prvi incident na sudu. Jednom je prilikom tražio da ga se nominira za Nobelovu nagradu za mir. Na posljednjoj se raspravi na sudu pojavio i Jerko Malvasija koji je navodno bio Zavadlavova glavna meta u krvavom pohodu. Tijekom njihova susreta u sudnici pale su i prijetnje. "Dođi u Lepoglavu", doviknuo je Malvasija Filipu koji mu je kroz smijeh odgovorio "Ne čujem te".