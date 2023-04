Natalija Prica iskreno o karijeri i svom odnosu s Bandićem: 'Zadnji put kažem...'

Nikad ne zatvara vrata, pa tako ni politici, a o svom odnosu s bivšim gradonačelnikom Milanom Bandićem kaže da je žalosno da žena ode na kavu sa starijim muškarcem od sebe na kavu ili ruča, a onda cijeli grad bruji o tome da su u ljubavno vezi.

U velikom intervjuu za Story, doktorica stomatologije Natalija Prica iskreno je odgovarala na sva pitanja pa i o tome kroz što je prolazila posljednje dvije godine.

Nedavno je obranila doktorski rad pod nazivom 'Procjena percepcije estetskih karakteristika zuba i okolnih struktura' i kaže da posljednjih godina radila na svom istraživanju koje je bilo vrlo opširno.

Za sebe kaže da, ako je privlačila pozornost medija, da je to bilo nesvjesno.

"Mislim da su moja svestranost i želja za napredovanjem na različitim područjima ipak ono zbog čega se najviše razlikujem od ostalih. Kada pogledam u prošlost, sjetim se studentskih dana i zahtjevnog fakulteta kao što je Stomatološki fakultet, a cijelo vrijeme studiranja bavila sam se i manekenstvom", rekla je Prica i prisjetila se da je na petoj godini fakulteta postala Miss Universe Hrvatske 2011. godine, a onda da se opet vratila stomatologiji.

Kaže, uz doktorat i specijalizaciju iz ortodoncije, bila je i politički angažirana te da je na svemu zahvalna što je postigla u životu.

UU ordinaciju na dan primi i 25 pacijenata, a posebno ju veseli rad s djecom.

"Djeca su iskrena, spontana pa je svaki dan zanimljiv i drugačiji", rekla je Prica i dodala da njen posao ostavlja posljedice na zdravlje pa da redovito vježba, isteže se i ide na redovite kontrolne preglede.

Progovorila je i o događajima od prije dvije godine kada je iznenada premionuo zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

"Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu", odgovorila je Prica.

Za Bandića, rekla je, "sve najbolje" i da se ne misli više vraćati na tu temu te je dodala da je iz svega izašla čvršća i pametnija.

Na pitanje sjeti li se ikada Milana Bandića, odgovorila je da se sjeća rada u Gradskoj skupštini i odborima čija sam bila članica, a da je suradnja s Bandićem bila korektna, da su se uvažavali i dijelili iste političke i društvene vrijednosti.

Kaže da se nije povukla iz medija nakon njegove smrti, ali da se povukla iz tema o kojima su mediji pisali i "koje nije imala potrebu komentirati". Ipak, rekla je da su neke stvari ispod razine da žena o njima govori.

U najtežim trenucima kad su je napadali, oslonac su joj bili obitelj, prijatelji i kolege. , Nije htjela govoriti o tome je li u vezi te samo poručila: "Sretna sam." Otkrila je i da sebi priželjkuje "iskrenog, ambicioznog i vrijednog" muškarca.

O medijskim napisima koji su komentirali koje cipele i torbe nosi, rekla je: "Istina je da ustajem u šest ujutro i već sam u sedam sati na svom radnome mjestu i primam pacijente. Jako mi je to smetalo jer sam sve cipele i torbe imala i prije nego što sam ušla u politiku. Osim toga, došla sam iz svijeta mode, dakle nosila sam revije svih domaćih i stranih dizajnera. To je bio dio posla kojim sam se bavila dok sam studirala."

Rekla je i to da osam godina kao stomatologinja i prima doktorsku plaću.

Unatoč razvodu s mužem i dalje nije izgubila vjeru u muškarce te da bi voljela biti majka. Na pitanje o politici i bi li se u nju vratila kaže da "nigdje nije zatvorila vrata".