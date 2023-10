'Navijači u Grčkoj? Fermentiraju po zatvorima. Grabar-Kitarović? Putin joj je maltene iščupao kosu'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u utorak na obilježavanju 80. obljetnice Šemovečke bitke, oslobođenja Ludbrega i osnivanje brigade "Braća Radić pri čemu je komentirao vojne avione pa rekao: "Ako bih birao između vojnih aviona za 1,5 milijardi eura i protuzračnu obranu, izabrao bih ovo drugo. Ali, tu smo, gdje smo. Nisam se protivio toj odluci".

Rekao je da se avioni koriste u predizborne svrhe.

Ponovio je od ranije da ne bi imali ni Bradleyje da nije bilo njega jer je mjesec i pol dana "morao moliti i kumiti".

Tema mu je bio i predsjednik Vlade Andrej Plenković i njegova izjava o dvije Hrvatske pa rekao da Hrvatska ide naprijed, ali da raste "deformitetno" pa joj rastu uši i rep. "Nema dvije Hrvatske koje on uporno želi napraviti. Postoji Hrvatska koja se nekako batrga i razbojnička klijentelistička Hrvatska. Ljudi to vide", rekao je Milanović.

Za hrvatske navijače rekao je da "fermentiraju po grčkim zatvorima" te ponovio da je riječ o stotinu zarobljenika.

Za stanje na Kosovu rekao je da će Srbija morati dati objašnjenje. "To nisu razdragani momci, to je naoružano i trenirano. Što se tiče sankcija, ne volim sankcije koje nije proglasilo Vijeće sigurnosti Europe jer se one pretvaraju u teror", poručio je predsjednik.

Komentirajući plinsku aferu za premijera je rekao da "štiti lopove", a imao je što reći i o bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović koja je javnost zapalila izjavom da se u Rusija uplela u izbore na kojima je ona izgubila.

"Ona govori da ju je Putin pritiskao da se dokine projekt LNG-a na Krku. Ako je on uopće razgovarao s njom, ona je bila potpuno kriva osoba jer nema nikakvih ovlasti, kao ni ja. Ali ona to prikazuje kao nešto što je Putinu strahovito važno - maltene joj je kosu iščupao", rekao je Milanović.

