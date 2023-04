Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas se sastaje s gradonačelnicima Splita, Rijeke i Osijeka Ivicom Puljkom, Markom Filipoviećem i Ivanom Radićem.

Riječ je o sastajanju s kolegama čelnicima najvećih gradova u sklopu "Inicijative 4 grada – platformu za suradnju o temama od zajedničkog interesa između četiri najveća hrvatska grada".

Prije susreta s drugim gradonačelnicima, Tomašević se tradicionalno obratio novinarima oko aktualnosti u Zagrebu. Prvo je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec izvijestila da je završena sistematizacija u Zagrebačkom holdingu i potpisan je dodatak Kolektivnom ugovoru. "Na kraju siječnja postavljen je novi okvir za Ugovor koji je potpisan 8. veljače. Uprava Zagrebačkog holdinga preuzela je odgovornost da se pristupi procesu sistematizacije. Rečeno je da će se pokušati to dovršiti do kraja veljače, potrajao je nešto duže. Jučer, 27. ožujka, potpisan je dodatak ugovoru, postignuti su glavni ciljevi. Ostalo se u okviru dogovora od 8 milijuna eura dodatnih sredstava", rekla je zamjenica gradonačelnika.

Nastavila je da je glavni cilj bio ujednačavanje koeficijenata, tako da Holding može funkcionirati kao jedinstvena tvrtka, te da budu isti koeficijenti za iste poslove u svim podružnicama. "Zahtjev je bio i za povećanjem koeficijenta za komunalne radnike i vozače i to se ispoštovalo. Veliki složen posao koji se odgađao godinama, sada je dovršen. Obveze koje preuzimamo i ispunjavamo", rekla je Dolenec.

Istovjetan proces preuzet je i u ZET-u, nastavila je Dolenec, te najavila da bi sve trebalo gotovo za 10-ak dana.

Uslijedila su pitanja novinara gradonačelniku Tomaševiću koji je odgovorio zašto je "Zagreb pokušao deložirati nogometni klub iz Veslačke".

Tomašević je odmah ispravio i rekao da to nije igralište ili stadion NK Zagreba. "To je vlasništvo Grada Zagreba i NK Zagrebu je istekao ugovor još i za vrijeme prethodne vlasti, formalno smo ugovor otkazali. Ali oni se ne žele iseliti. Znate što ja mislim o vodstvu NK Zagreba, o nogometnom tajkunu koji je uzurpirao slavnu povijest kluba", rekao je Tomašević. Zagreb je sudskim putem tražio da se iseli, dodao da se ne slažu s odlukom Trgovačkog suda te da se ide sa žalbom na Visoki trgovački sud. "I nećemo odustati dok se to ne vrati u posjed Gradu Zagrebu jer je to vlasništvo grada", rekao je Tomašević.

O preizgrađenosti na Laništu i u Blatu

Novinari su pitali i što s preizgrađenosti pojedinih kvartova, primjerice, u Laništu i Blatu nema dovoljno infrastrukture, prometnica i škola. Mogu li se stopirati investitori?

"Lanište i Blato su najgori primjeri prevelike izgrađenosti, ali gradi se na temelju dozvola i planova od prije nas. Kada bi zaustavili izdavanje dozvola i dalje bi godinama nicale nove zgrade. Pokrenuli smo izmjene GUP-a, vjerujemo da ćemo idući mjesec imati odluku o izmjeni GUP-a koja po proceduri traje, nažalost, dvije godine", rekao je Tomašević.

Rekao je da je situacija u tim naseljima naslijeđena, da se pokušava to riješiti širenjem kapaciteta postojećih škola i vrtića. "Ali je očito da su napravljene greške prije 5-6 godina kada je GUP prošao u Skupštini, izdane su dozvole, a da se nije mislilo na društvenu infrastrukturu, na škole i vrtiće. Osnovna škola Savski Gaj na Laništu ima 1300 učenika, možda je najveća u Zagrebu po broju učenika, i već sada je preopterećena", rekao je gradonačelnik.

Dolenec je nastavila da se više od godinu dana mapiraju četvrti gdje galopira stambena izgradnja, a kasni društvena izgradnja. "Privatni investitori aktivno grade stambenu infrastrukturu, no društvena infrastuktura to ne prati", rekla je.

Dodala je da se novac osigurao za vrtiće, a dolazi i jednosmjenska nastava u škole. "Ali kad imate slučaj da markice za društvenu izgradnju, kao u Blatu, nisu u našem vlasništvu, onda taj proces ne ide brzo. Slično je u Stenjevcu, Sesvetama... Pažljivo mapiramo, ulažemo napore, izvlašćujemo gdje se može i planira gradnja. Ali još nekoliko godina bit će kašnjenje u odnosu na stambenu izgradnju", rekla je Dolenec.

O upisu u vrtiće

Uskoro će upisi u vrtiće, mjera odgajatelj ide Gradu u korist, novinari su pitali očekuju li povećan broj djece koja će i ove godine ostati neupisana u vrtić. Zamjenica gradonačelnika odgovorila je da će pritisak na vrtiće sigurno biti veći i da rade na njegovu ublažavanju.

"U tijeku su projekti izgradnje, to je vrtić u Kašini u Ivanja rijeci te su fokusirani na istočni dio grada gdje je najviše takve djece i to se odnosi na Sesvete, Pešćenicu, Žitnjak i Dubravu. Krenuli smo i u mogućnost da Grad Zagreb kroz najam dođe do prostora za vrtića, a i da se prenamjene prostori mjesnih samouprava. Time ćemo u potpunosti odgovoriti na potražnju. Lani je bilo nešto više od 1000 neupisane djece, a ako se ove godine poveća taj broj, pronaći ćemo načine da se djeca upišu", rekla je Dolenec.

Rekla je i da ove godine kreću s velikim dijelom projekata koji se sufinanciraju od strane EU, te da očekuje da će pedagoške godine 2024./2025. situacija biti puno bolja.

I Tomašević se osvrnuo na tu temu.

"Morali smo prekinuti začarani krug, grad u 10 godina skoro ništa nije uložio u izgradnju vrtića jer je ulagalo u mjeru roditelje odgojitelje. U potpunosti smo isplatili tu mjeru, i gotovo ćemo u cijelosti taj iznos isplatiti ove godine, efekt Visokog upravnog suda vidjet ćemo tek iduće godine, a moramo izgraditi nove vrtiće. Iz EU, prosječno za vrtiće možemo dobiti 25 posto sredstava, ostalo moramo financirati iz proračuna. Morali smo prekinuti negdje začarani krug. Najteže će biti ove jeseni za upise, ali novac će se osloboditi malo ove godine, puno više iduće godine kada će se značajno povećati kapaciteti u vrtićima. Govorimo o 20-ak projekata u sljedećih nekoliko godina", rekao je gradonačelnik.

O zapošljavanju u Holdingu

Novinari su pitali i zašto se direktora Gradske plinare Zagreb traži putem agencije i koliko se agencija plaća?

"Mi kao Skupština Holdinga biramo članove uprave Holdinga, ne biramo voditelje podružnica, a uprava Holdinga odlučila je to napraviti na javnom natječaju. Prije se to nije tako radilo. Dali smo uputu da se to radi putem javnog natječaja. Uprava Holdinga je kroz javnu nabavu angažirala je agenciju koja će raditi na motivaciji ljudi da se jave na posao. Mi kao Skupština biramo uprave naših trgovačkih društava", rekao je Tomašević i rekao da ne vidi tu ništa sporno.

O smrti pacijenata u čekaonici na Sv. Duhu

Novinari su pitali i što se događa s obzirom na dvije smrti u čkaonici u bolnici Sv. Duh?

"Ključne su izjave predstavnice HUBOL-a i to da nije riječ o Sv. Duhu, nego o cjelokupnom bolničkom sustavu, o objedinjenim hitnim prijemima na što je ministar zdravstva reagirao i rekao da se takve stvari trebaju adresirati na razini sustava kroz reformu zdravstva. Radi se istraga same bolnice, ministarstvo je najavilo inspekciju, a i sami bolnički liječnici kažu da nije izolirano na jednu bolnicu, nego da je problem u sustavu", rekao je Tomašević.

Rekao je da zadovoljan radom ravnateljice bolnice Sv. Duh, da nema ravnatelja koji radi pod tolikom pritiskom i to zato "što radi promjene, uvodi reda".

"To je ustanova s 1600 zaposlenika, koja je 7 godina imala kolektivni priziv savjesti te ženama tamo nije bilo moguće ostvariti pobačaj koji je ustavno pravo. Nakon što je sada došla, to je sada moguće. Vjerujem da ima i svjetonazorski pritisak. Uvodi red u javne nabave i dobiva deset anonimnih kaznenih prijava, ni jedna nije potpisana nego su navodni zaposlenici bolnice i vjerujem da će prijave biti odbačene", rekao je Tomašević.

O opremljenosti vatrogasaca

Najavio je i da se najesen ide u ozelenjavanje grada, da će se saditi nova stabla.

Novinari su pitali i je li istina navodna izjava vatrogasnog zapovjednika u Gradu Zagrebu, da im fali opreme, pa čak i kaciga?

"Prvi glas, razgovarao sam sa zapovjednikom i nije mogao potvrditi da fale kacige, ne znam je li točna informacija. Vidjet ću s njim što se događa. Bio sam u Savskoj u postrojbi prošli tjedan i nitko nikad nije rekao takvo što, a bio sam tamo nekoliko sati", rekao je.

Nastavio je da se izdvojilo 9 milijuna kuna za novu vatrogasnu opremu, za nova zapošljavanja i da je sam zapovjednik rekao da je riječ o najvećem povećanju broja vatrogasaca posljednjih nekoliko desetljeća.

"Mislim da su fakat dobra služba, vrijedni su, marljivi i hrabri, građani i ja ih cijenimo, ponosni smo na njih", rekao je.

S obzirom na to da su u Vinkovcima odustali od poskupljenja vode, pitanje je bilo hoće li i u Zagrebu odustati od te ideje.

"Pucaju li i dalje cijevi, treba li novac za investicije, postoji li drugi novac? Da, postoji iz EU fondova, ali to nije dovoljno. Nama treba nekoliko milijardi kuna u nekoliko godina. Razlozi s poskupljenjem nisu se promijenili ni milimetra", rekao je.

O poskupljenju vode

Pitao je zašto se nije ulagalo u vodoopskrbnu mrežu pa konstatirao zato što se ne vidi, jer je pod zemljom.

"Građani to vide kad pukne cijev, pa nastane fontana", zaključio je. Rekao je i da je isto s mostovima te da se neće graditi novi dok se stari ne poprave. "Ja sam takav gradonačelnik, to je moj stil i tako ću raditi", rekao je.