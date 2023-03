Sva lica Filipa Zavadlova Nekad je bio sportski tip, kratke kose, u trenirci ili mornarskoj majici. Sada namješta frizurice i preferira...

Trostruki ubojica iz Splita Filip Zavadlav i na posljednjem ročištu na splitskom sudu pojavio se u odijelu. Modro i elegantno u kombinaciji s žutom polo majicom. No, da to bude ipak sportski elegantno, umjesto cipela obuo je tenisice kraljevsko plave boje. Njegov današnji look ne razlikuje se puno od onog s prošlog ročišta kad je na sud stigao u bijelom odijelu s crnom kravatom i kada je u sudnici odlučio pričati samo talijanski. No, najpoznatiji splitski ubojica nije uvijek bio ovako otmjen i modno osvješten. Dosad je bio više sportski tip. Trenirka, mornarska majica, spitfire jakna... Sada uz odijela fura i dužu kosu, pomalo razbarušenu, dok je u vrijeme favoriziranja sportskog đira uglavnom nosio kratke frizure. Pogledajte u galeriji sva lica i modna izdanja 28- godišnjeg ubojice