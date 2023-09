Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je slučaj malene Nele koja se bori za život, iako je njezina majka upozoravala liječnike da s njom nešto nije u redu i optužila ih za nemar.

"Čuo sam osvrt liječnika koji je liječio i pedijatrice koji govori da u toj dječjoj najranijoj dobi nije lako detektirati poteškoće sa srcem, i koliko ono adekvatno radi", poručio je.

Beroš vjeruje da su svi u toj priči napravili ono što su mogli, a ako se pokaže suprotno, slučaj se će istražiti te će se dalje postupati.

"Tražit ćemo kao uvijek očitovanje, istražiti okolnosti pa ćemo onda vidjeti i postupati dalje", zaključio je.

Ministarstvo zdravstva će poslati inspekciju u virovitičku bolnicu i kod prozvane pedijatrice.

Podsjetimo, Anamary Živko je u svibnju ove godine na svijet donijela kći Nelu koja se sada u KBC-u Zagreb bori za život. Ima teško srčano oboljenje, srce joj radi samo 20 posto i diše uz pomoć respiratora, a majka za sve optužuje pedijatricu i Opću bolnicu u Virovitici.

Za RTL Danas ispričala je da je djevojčica nakon poroda zdrava puštena kući, no ubrzo je primijetila da gubi na težini, da joj otiču kapci, da ne jede i ne mokri o čemu je odmah obavijestila pedijatricu koja ju, tvrdi, nije slušala.

"Rekli su mi da ne izmišljam i da ne hodam okolo jer će dijete pokupiti neki virus te da se ne igram doktora. Rekli su da čekam dva tjedna, a da sam čekala dva tjedna, dijete bi umrlo doma na krevetu", ispričala nam je zabrinuta majka.

Malena Nela je prije dva tjedna završila u bolnici u Virovitici, a nitko od liječnika nije htio pogledati fotografije kojima je majka htjela dokazati da joj otiču kapci. Beba je i slabije disala, ali pedijatrica i liječnici u bolnici su to ignorirali te su nakon nekoliko dana Nelu opet poslali kući.

Zabrinuta majka nije mogla samo mirno stajati pa je dijete odvela u privatnu polikliniku gdje se liječnici upalio alarm za uzbunu čim je vidjela smeđu mokraću i hitno ih uputila u Klaićevu bolnicu.

Ravnatelj klinike za dječje bolesti Goran Roić kaže da je malena primljena prije nekoliko dana, ali da joj se preko noći stanje naglo pogoršalo.

To potvrđuje i majka kojoj je ta noć bila poput noćne more. "Nela je cijelu noć stenjala, a tek kad je došla nova smjena, došla je sestra i pitala me mama zašto beba tako teško diše. Ja sam rekla da sam to cijelu noć govorila", prepričala je.

Nela je tada morala hitno biti prebačena na Rebro, a majci su rekli da ne znaju hoće li preživjeti put iz jedne bolnice u drugu. Beba je trenutno na intenzivnoj, a majka smatra da se ovakvo stanje moglo spriječiti.

Prozvana pedijatrica iz Virovitice nije htjela pred naše kamere, no tvrdi da je djevojčica pregledana u skladu s pravilima struke.

POGLEDAJTE VIDEO: Beba Nela bori se za život, srce joj radi tek 20%. Očajna majka: 'Liječnici su nas ignorirali, govorili da izmišljam'