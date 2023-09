PITALI SMO VAS Nesreće sa smrtnim ishodom nanizale su se ovih dana. Čitateljica: 'Cestu krivim rijetko, 99% je do vozača'

Foto: Zvonimir Barisin/Neva Zganec/Goran Ferbezar/Damir Spehar/PIXSELL

Da imamo loše ceste pa dolazi i do većeg broja nesreća smatra svaki četvrti čitatelj, odnosno vas 25 posto. No najveći broj vas smatra da je 'sve do vozača, odnosno da su oni najodgovorniji za nesreće'