Nestao 27- godišnji Šibenčanin Tino. Policija traži pomoć građana, objavili detaljan opis mladića

Policija je izvijestila kako je jučer na području Šibenika nestao 27-godišnji Tino Janković.

Tino je visok 180 cm, ima kestenjastu ravnu kosu, te ovalno lice. Prema dostupnim informacijama bio je odjeven u tamno plavu jaknu, trenirku sive boje s natpisom "Just do it".

Pod okolnosti nestanka policija je navela kako se udaljio u nepoznatom pravcu.

U slučaju da posjedujete informacije o Tinu molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.