Slavonska županija nagomilala dug prema Hrvatskim cestama 44 milijuna kuna, a proračun joj 28 milijuna

Požeško-slavonska županija dužna je Hrvatskim cestama 44,2 milijuna kuna i to za dug koji je nastao prije više od 15 godina, no ni danas se ne nazire kraj i kako bi ga županija mogla podmiriti, naročito ako se uzme u obzir da je čitav županijski proračun 28 milijuna kuna.

Sve je krenulo sa Županijskom upravom za ceste Požeško-slavonske županije koja je dug i napravila, no ona je otišla u stečaj pa je njezin dug preuzeo njezin osnivač, odnosno Požeško-slavonska županija.

Naime, Hrvatske ceste izradile su Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine, Vlada je usvojila takav dokument, a Skupština Požeško-slavonske županije je u srpnju 2002. godine donijela program ubrzanog financiranja izgradnje i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta.

Temeljem upravo tih dokumenata Županijska uprava za ceste zadužila se te zaključila Ugovor o dugoročnom kreditu u kojem su Hrvatske ceste bile sudužnik.

"Nedugo nakon toga nad Županijskom upravom za ceste proveden je stečajni postupak", kazali su nam iz Požeško-slavonske županije i dodali kako je Županijsko poglavarstvo 2007. godine donijelo odluku o reprogramu priznatih tražbina te ovlastilo župana za sklapanje Sporazuma podmirenju priznate stečajne tražbine.

No dug je i dalje ostao i do danas se gomilao. Glavnica duga je 23 milijuna kuna, no tijekom godina sa zateznim kamatama to je poraslo na spomenutih 44,2 milijuna kuna.

Što se događa po pitanju tog duga i je li moguć scenarij u kojem bi on odjednom mogao sjesti na naplatu županiji koja ima daleko manjim proračun, pitali smo sve uključene strane.

Iz Hrvatskih cesta odgovorili su: "S obzirom na visinu dugovanja i negativnog utjecaja, koju ovrha može imati na Požeško-slavonsku županiju, Hrvatske ceste ulažu izniman trud zajedno s nadležnim ministarstvom i u dogovoru sa županijom, u pronalaženju najboljeg rješenja i načina naplate duga, a da se time ne ugrozi poslovanje Požeško-slavonske županije".

Iz županije su odgovorili da i dalje pokušavaju mirnim putom riješiti nastali dug.

"Požeško-slavonska županija je pokušavala i dalje pokušava mirnim putem, dogovorima te sporazumima iznaći rješenje temeljem kojeg bi uspješno, kroz određeno vremensko razdoblje podmirila preuzete obveze prema Hrvatskim cestama, a da istovremeno ne ugrozi svoje poslovanje i likvidnost te poslovanje i likvidnost svojih proračunskih korisnika. Svi prijedlozi i moguća rješenja su prelazili fiksne mogućnosti županijskog proračuna koji izvorno iznosi 28 milijuna kuna, te time nisu bile prihvatljive i moguće", odgovori su iz županije.

Naveli su i kako pokušavaju ne ugroziti financijsku stabilnost županije.

"Kod iznalaženja rješenja poglavito se vodi računa da ne budemo izloženi riziku i potencijalnoj neodrživosti funkcioniranja i razvoja te pripreme i provedbe strateških projekata iz Plana razvoja Požeško-slavonske županije", odgovorili su.

Za ovaj dug zna i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

"Kao nadležno ministarstvo, pružamo podršku Hrvatskim cestama da se nađe najbolje moguće rješenje, kojim bi se riješilo pitanje dugovanja", naveli su u odgovoru.

Do zastare bi moglo doći 2028. godine, a kako kažu iz Županije uvjereni su da će zajedničkim snagama iznaći najbolje rješenje kako za Hrvatske ceste, tako i za Požeško-slavonsku županiju.