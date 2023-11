Nevrijeme poharalo obalu: Podignula se razina mora, siloviti vjetar čupao stabla, u Opatiji odnio dio šetnice

Dizanje razine mora pogodilo je otoke Hvar, Brač, Vis i Korčulu, gdje su potopljeni objekti uz more i brojne ceste. Ništa bolje nisu prošli ni Kaštela, Trogir i Čiovo. Nevrijeme je pogodilo i Zagoru gdje su uništena groblja.

Zbog jakog vjetra otkazane su brojne trajektne i katamaranske linije duž cijelog Jadrana, a državni hidrometeorološki zavod je objavio kako je danas prisutan značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.

U Splitu danas jugo puše oko 100 kilometara na sat, zbog čega su vatrogasci zaprimili desetak dojava o srušenim stablima na prometnicama, te su vodu ispumpavali iz strojarnice bazena na Jadranu.

Dubrovnik je zahvatilo olujno jugo, uz jaki vjetar i kišu podignula se i razina mora, pa su brojni dijelovi grada i okolice poplavljeni. Lapadska obala je zbog ekstremnih vremenskih uvjeta poplutala, no dobra je vijest što se ovakvi prizori neće još dugo gledati jer s dovršetkom radova u rad će biti pušten i suvremeni sustav oborinske odvodnje.

Radovi na jednom od kapitalnih projekata i najvažnijem ulaganju u infrastrukturu užeg dijela grada u posljednjih nekoliko desetljeća je u tijeku. Kako bi budućnost ovog dijela grada, ali i prometa Lapada bila bolja, treba izdržati i neke neugodne situacije poput ove današnje.

Foto: dubrovački dnevnik.hr dubrovački dnevnik.hr Foto: dubrovački dnevnik.hr dubrovački dnevnik.hr

"Sustav oborinske odvodnje još nije upogonjen pa ne rade crpke. Dok se ne upali, bez crpki će u ovakvim ekstremnim slučajevima, uz kišu i plimu, naravno i obala poplavljivati“, pojašnjava pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, Paula Pikunić Vugdelija.

Pojasnila je i kako će sustav oborinske odvodnje biti baziran na crpkama i pumpnim stanicama, a kada se radovi dovrše ovakvih problema u budućnosti ne bi trebalo biti. Trenutno se radi o prijelaznom periodu, jer još je kratko vrijeme ostalo do finaliziranja projekta.

Diljem Hrvatske danas su na snazi upozorenja za opasno vrijeme. "Brocama bi se moglo kretati samo gondolom", kažu mještani koji dodaju kako je ipak riječ o ekstremnim uvjetima.

No, nevrijeme nije poštedjelo ni Istru. U Opatiji je tokom noći vjetar odronio dio obalne šetnice. Zbog sigurnosti pješaka do sanacije je zabranjen prolaz šetnicom od Hotela Kvarner do UP Šporer. Grad Opatija poziva građane na oprez.

Foto: Grad Opatija/Facebook Grad Opatija/Facebook Foto: Grad Opatija/Facebook Grad Opatija/Facebook

Sve su službe u pripravnosti

Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Dalmaciju, a za Riječu regiju i zapadnu obalu Istre narančasto upozorenje. Mogući su izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, ali i grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, lokalno i tučom.

Zbog jakog do olujnog juga koje puše na dubrovačkom području s udarima vjetra od 75 do 110 km/h sve nadležne službe Grada Dubrovnika su u visokom stupnju pripravnosti, dok se građani pozivaju na povećani oprez pri kretanju.

