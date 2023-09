Ni Benčić nije ispunila imovinsku karticu kako treba? 'Previdjela sam, odmah ću ispraviti'

Blokada od 300 eura na računu obrta Sandre Benčić otvorila je priču o imovinskoj kartici premijerske kandidatkinje stranke Možemo.

Naime, Benčić je u svom obrazloženju navela da je do blokade obrta došlo zbog toga što podstanarka kojoj iznajmljuje stan od 38,7 kvadrata (koji je i prijavljen u imovinskoj kartici) nije platila dug prema telekomu. A s obzirom na to da priključak glasi na njezin obrt - račun obrta je blokiran.

No, s obzirom na to da Benčić svoj stan, prijavljen u imovinskoj kartici, 24sata je doznao da premijerska kandidatkinja živi u unajmljenom stanu, a da obvezu plaćanja najma nije prijavila u imovinsku karticu. To je po zakonu i uputama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa trebala učiniti.

"Stan koji glasi na mene smo dali u najam i sve je prijavljeno i Poreznoj upravi. Sada imamo podstanara. Ranije sam prijavljivala to kao svoj prihod, ali kako suprug sve vodi, sada je prijavljeno kao njegov prihod od 490 eura. Mi smo se nakon rođenja prvog djeteta, tijekom 2016. godine preselili u veći stan od 80-ak kvadrata koji smo iznajmili", poručila je Benčić za 24sata i dodala da je najmodavac u Francuskoj te da mjesečno za najam plaća 580 eura.

Dodala je i da je previdjela upisati iznos najamnine koji plaćaju te da će isto odmah i ispraviti.

"Nemam što skrivati jer meni na štetu ide što nisam upisala iznos obveze koju plaćamo za najam stana", dodala je.

24sata navodi i kako će Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa vjerojatno otvoriti slučaj protiv Benčić zbog neispravnog ispunjavanja imovinske kartice, kao što je to učinilo u drugim slučajevima.

