Nika Turković o izvedbi u 'Superstaru': 'Seve mi je lijepo rekla da se sve snima...'

Nika Turković u recall emisiji showa 'Superstar' izvela je svoju novu autorsku pjesmu 'Ima smisla'. Ona je autorica i glazbe i teksta, a upravo je u studiju 'Superstara' završavala pjesmu. Kamere su snimile njezinu izvedbu u pauzi od televizijskog snimanja, a produkcija je ugodno iznenadila Niku stavivši taj dio u epizodu. Nika, koja je u tom trenutku bila u potpunosti isključena od vanjskog svijeta, nije uopće bila svjesna da je se snima, piše RTL.hr.

Na 'Superstaru' u recall emisiji smo imali prilike vidjeti način na koji ste završavali svoju novu pjesmu, izgleda li i inače tako vaš kreativni proces?

Moj kreativni proces je jedan veliki nered jer nikad ne znam kad će mi nešto doći i kad će to nešto biti iole iskoristivo pa tako imam mali milijun zvučnih zapisa na telefonu koje nekad preslušavam i mislim si da nisam baš normalna, ali valjda je to neki dio toga da sam kantautorica. Ja se nadam! Svakako kad sam u nekoj završnoj fazi, uvijek sjedim za klavirom i slažem finalne ideje u jedinu cjelinu za koju se nadam da će imati smisla.

Kako inače izgleda vaš kreativni proces?

Seve mi je lijepo rekla da se sve snima, ali ja ne slušam! U moju obranu, ovo je bilo u ponoć, po studiju su samo prolazili kamermani i tehničari, bio je gotovo svuda mrak, a meni je taj tjedan baš bio intenzivan i morala sam dovršiti pjesmu, pa reko' hajmo probati. Nisam znala ni da su kamere uključene, a kamoli da će to završiti na TV-u. Bar bih si sjajilo stavila na usta, ne bila tako pogrbljena i potrudila se da otpjevam nešto konkretno tako da i drugi razumiju, a ne samo ja, ali Bože moj! Tako stvarno i izgleda moj proces, pa je to zapravo i bio pravi 'behind the scenes'.

Vi ste autorica i glazbe i teksta, što vas je inspiriralo za pjesmu 'Ima smisla'?

Uvijek pišem o svom životu i svojim nekim stvarima, ali ovu pjesmu, posebno dio koji sam dovršila u emisiji, posvetila sam svojim prijateljicama. Ostalo neću nametati, volim da si svatko pronađe svoju priču unutar pjesme, jer je to i poanta.

Nedavno ste rekli kako broj 11 za vas ima posebno značenje. Pjesmu ste objavili u studenom. Je li to planski?

E ovo nažalost nije bilo planski, iako eto; i kad ne planiram… Samo sam imala dosta posla i koncerata pa nisam htjela forsirati neku pjesmu dok mi ne dođe ono nešto što mi bude super. I tako je i bilo, tako se dogodilo da sam s 'Ima smisla' baš bila sretna i izbacila ju čim je bila gotova.

Kreću live emisije 'Superstara'. Što očekujete od te faze natjecanja?

Ja samo jedva čekam. Sad sam već emotivno vezana za svih 12 kandidata koji idu dalje i jedva čekam vidjeti što će sve još pokazati, koliko će nas i koliko će sami sebe na kraju krajeva, iznenaditi. Jedva čekam i svima im želim da pobijede, a ako ne to, onda da im ovo bude glavna odskočna daska za daljnji glazbeni put jer mislim da ga baš svi zaslužuju.

