Ništa od dogovora Malenice i sindikata: Pravosudni službenici nastvljaju sa štrajkom

Nije postignut dogovor između Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH (SDLSN) i ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice, pa se štrajk službenika u sudbenoj vlasti i državnom odvjetništvu nastavlja, rekla je u ponedjeljak Hini predsjednica SDLSN Iva Šušković.

Nakon završenog sastanka Iz Sindikata su poručili kako nema pomaka u pregovorima te da se štrajk nastavlja.

SDLSN je 5. lipnja pokrenuo štrajk svojih članova, državnih službenika i namještenika u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu, traže 400 eura povećanja plaća, te reguliranje kolektivnog pregovaranja za zaposlene u sudbenoj vlasti i DORH-u, a danas je održan još jedan neuspjeli krug razgovora.

"Od ministra smo dobili samo objašnjenje da će novim zakonom i uredbama regulirati povećanje kroz koeficijente, od kojih najniži iznosi 0,9, a da će značajnije povećanje nastupiti od 2024. Mi smo tražili da se to razdoblje premosti jednim dodatkom za službenike i namještenike, kao 'protupožarna mjera' s obzirom na njihove male plaće, to jest nedostatne plaće za osnovne životne potrebe. Predlagali smo različite varijante da bismo došli do te visine povećanja, no, s druge strane, trebaju se napraviti kalkulacije", kazala je Šušković.

Iz Ministarstva, pak, ističu da će takvom odlukom Vlade biti pokriveni svi u državnim i javnim službama i da je to sveobuhvatno rješenje.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica izjavio je nakon sastanka kako je svjestan da su su plaće u državnim i javnim službama male, ali da se problem ne može riješiti parcijalno.

Dodatak kojeg će dobiti javni i državni službenici je prijelazno rješenje do novoga zakona i nove uredbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naš je plan da idemo u sveobuhvatno rješenje. Zakon je u javnom savjetovanju, cilj je zakon u prvome čitanju izglasati u Saboru do ljetne pauze, a u drugom čitanju odmah nakon ljetne pauze i nakon toga donijeti dvije uredbe koje bi dovele do toga da se ponovno povećaju plaće državnim i lokalnim službenicima. Svjesni smo činjenice da su u državnoj službi plaće male, međutim ne možemo parcijalno rješavati pitanje malih plaća", izjavio je Malenica.

Naime, Vlada i sindikati javnih i državnih službi potpisali su prošli četvrtak Memorandum o razumijevanju temeljem kojeg će od lipnja za 219.000 zaposlenika u državnim i javnim službama rasti plaće od 60 do 100 eura, najviše onima s najmanjim plaćama, a svi će dobiti i regres od 300 eura. Riječ je o trajnom privremenom dodatku i jednom od najvećih povećanja plaće s jednim zajedničkim dogovorom, a u rujnu će se nastaviti pregovore o osnovici plaće.

"Kroz ova dva koraka, dodatak te novi zakon i uredbu, može se doći do toga da se poveća plaća svim službenicima i namještenicima u državnoj i javnoj upravi, međutim oni na to ne pristaju", poručio je Malenica. Dodao je da je upravo parcijalno rješavanje plaća dovelo do anomalija u uredbi o nazivima radnih mjesta, zbog čega je Ministarstvo odlučilo donijeti novi zakon o plaćama i napraviti jednu od najvećih reformi javne uprave.

Predstavnici SDLSN-a inzistiraju na povećanju od 400 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Otvorili smo moguće načine rješavanja kako bismo došli do povećanja koje Sindikat traži, pa ćemo vidjeti što će biti na sljedećem sastanku za koji još nemamo termin. Malenica je poručio da će razmotriti kalkulacije za povećanje", kazala je Šušković.