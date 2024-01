U srijedu od 21.15 sati na RTL-u gledatelji će imati priliku napokon zaviriti u studio 'Hell's Kitchena', upoznati kandidate te uživati u vrhunskim jelima, drami i napetoj borbi timova pod vodstvom glavnog chefa Toma Gretića koji sve odluke drži u svojim rukama.

A u isti taj studio već je odavno zavirilo 18 natjecatelja showa, profesionalaca i zaljubljenika u kulinarstvo! Danas su kolege iz timova, partneri u izazovima i cimeri, iza njih je dio odrađenih izazova, suze, pritisak, posluživanje večera, pohvale i pokude glavnog chefa jer snimanje showa je u punom jeku.

No kako su izgledali trenuci ulaska na set prije gotovo mjesec dana kad su se prvi put za njih otvorila vrata studija?

Osmjesi na licima, uzbuđenje, trema, nesigurni koraci prema naprijed kod jednih, samouvjerenost i odlučnost kod drugih. Oko njih kamere, novo okruženje, užurbana produkcijska ekipa i nepoznati ljudi s kojima će dijeliti kuhinju, ali i živjeti skupa u smještaju, dijeliti dan i noć, uspone i padove, i to bez kontakta s vanjskim svijetom!

Kandidati nisu propustili priliku odmah prošetati i razgledati dvije moderno opremljene kuhinje u kojima će narednih mjeseci morati pokazati maštovitost, brzinu, znanje, preciznost i timski rad.

Kandidati dolaze iz Vinkovaca, Daruvara, preko Zagreba, Motovuna, Zadra, Šibenika, Kaštel Novog, pa sve do Visokog i Gradačca, različitih su godina i pozicija u kuhinji na svojim radnim mjestima, od pomoćnih kuhara, sous chefova, do chefova i privatnih kuhara… No bez obzira na to, u 'Hell's Kitchen' avanturu baš svi kreću s iste pozicije i moraju se jednako dokazati jer mjesta za pogreške je malo, a nagradu od 30.000 eura može osvojiti samo jedan od njih.

Uz međusobno upoznavanje i razmjenjivanje prvih dojmova, prvog dana na setu nestrpljivo se i najviše čekalo se samo jedno – ulazak jednog i jedinog Toma Gretića, glavnog chefa koji kroji njihovu sudbinu u showu, od ocjenjivanja tanjura, nagrada i kazni pa sve do odluke tko napušta show.

Upravo on stoji iza kulinarskih izazova koji ih očekuju, od onih nešto jednostavnijih koji im mogu donijeti prednost u kuhanju ili ih spasiti od nominacija, pa sve do kompleksnih izazova, kao što je posluživanje večere u sljedovima za goste koji stižu u restoranski dio seta. Chef Gretić nadgleda cijeli proces pripreme hrane te kuša pripremljena jela i odobrava ona koja mogu biti servirana gostima. Ovisno o uspjehu ili neuspjehu u izazovima, on u svakom trenutku može nominirati kandidate za eliminacije, pa čak i zatvoriti kuhinje ako je nezadovoljan radom timova!

A kako je izgledao ulazak chefa Gretića u studio, kako su kandidati reagirali, što je bilo prvo što im je rekao i savjetovao te kakav je izazov za njih pripremio već prvog dana?

Novi uzbudljivi show 'Hell's Kitchen Hrvatska', koji će pokazati kako izgleda rad u pravom restoranu, sa svim pritiskom, emocijama, svađama, natjecateljskim duhom i vrhunskim delicijama, na rasporedu je već u srijedu od 21.15 sati na RTL-u, a dan ranije epizoda je dostupna i na platformi Voyo.