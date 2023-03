Novi šok za Jasnu s bespravnom kućom: 'Ako ne nađem smještaj, Centar će mi uzeti djecu'

Nastavlja se rušenje bespravnih objekata u Istri. Neke obitelji to čine same o svom trošku, a neke koje u kući imaju i djecu i dalje čekaju da građevinski inspektori pošalju bagere. Iako su im jučer najavili da će doći danas ujutro nisu se pojavili,a nisu ni najavili novo vrijeme dolaska. Pred domom obitelji Marković koja je svoju priču detaljno opisala u sinoćnjem RTL Danas susjedi su se okupili kamionima i vozilima i blokirali prolaz do kuće.

Samohranu majku Jasnu, vlasnicu bespravno sagrađene kuće, o čijem smo slučaju izvještavali sinoć u RTL Danas, posjetio je i Centar za socijalnu skrb i obavijestio da bi mogla ostati bez svoje dvoje djece.

" Centar za socijalnu skrb je upoznat s tim da ja nemam drugu nekretninu osim ove. Oni rade svoj posao, ali ja kao majka neću dopustiti da se to dogodi. U slučaju da se meni ne nađe smještaj, a ja ne uspijem svoju kuću zadržati dvije maloljetne kćeri će oni uzeti u udomiteljsku obitelj", rekla nam je očajna Jasna, vlasnica bespravno sagrađene kuće i majka troje djece od kojih je dvoje maloljetno.

"Tužno i žalosno, kad nešto gradiš desetak godina i onda kad to moraš srušiti u jedan dan zato što si bio tamo neki broj, u državnom nekom sistemu. Mi smo odlučili sami neke stvari riješiti, ali su nam zaprijetili da će nas još više kazniti i to. Prijetili su nam većom kaznom ako ne srušimo", kazao je Ajdin, vlasnik bespravno sagrađene kuće koji je odlučio sam srušiti kuću.

Osim Centra za socijalnu skrb majku troje djece koja čeka rušenje kuće posjetio je i pulski gradonačelnik Filip Zoričić. Ako će to biti potrebno, za njih je u Premanturi pronađen smještaj.

"Generalno, borba protiv bespravne gradnje je nešto što mi podržavamo, međutim tu je i socijalni aspekt i nadam se da će Državni inspektorat biti blagonaklon u smislu da se ovo malo odulji, da se ljudi mogu skućiti. Grad će tu pomoći i mi ćemo se svi boriti protiv bespravne gradnje, ali 30 godina su tu živjeli zatvorenih očiju", kazao je Zoričić.