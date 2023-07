Novinaru Jutarnjeg lista nije dopušten dolazak na Pantovčak. Kolege tražile objašnjenje

Novinaru Jutarnjeg lista u utorak nije omogućen dolazak na konferenciju za novinare predsjednika RH Zorana Milanovića. Predsjednik je to popratio objašnjenjem kako to "nije medijska kuća nego kartel", a njegov glasnogovornik je rekao da mu dolazak nije zabranjen nego da nije bio ni pozvan.

“Zato što to nije medijska kuća nego je to kartel. Njih vlada financira, oni nemaju stida, organiziraju ciganski svadbu u Splitu, ne romsku. To nije medij, tko god tamo piše, za mene nije novinar”, rekao je Milanović odgovarajući na novinarski upit zašto kolegi iz Jutarnjeg lista nije omogućen dolazak.

Potom se uključio njegov glasnogovornik Nikola Jelić s objašnjenjem kako novinaru nije zabranjen dolazak nego da nije bio ni pozvan.

Jutarnji list je objavio kako im je bez ikakvog objašnjenja uskraćena akreditacija.

Navode kako su na obavijest da će Milanovićevu izvanrednu konferenciju za medije pratiti njihov novinar Krešimir Žabec, iz predsjednikova Ureda dobili kratak odgovor: "Poštovani, Vaš zahtjev za akreditaciju za praćenje konferencije za medije predsjednika Republike nije odobren. Pozdrav, Ured predsjednika Republike Hrvatske". Odluku je potpisao glasnogovornik Nikola Jelić.

