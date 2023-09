Nowotny na suđenju: 'Od Zorana Mamića dobivao sam 100 tisuća eura mjesečno na ruke'

U nastavku suđenja braći Mamić i ostalima za izvlačenje novca iz NK Dinama bivši igrač toga kluba Nijemac Jens Nowotny u ponedjeljak je potvrdio iskaz iz istrage da mu je najveći dio ugovornih obveza isplaćivan u gotovini "na ruke", a novac je dobivao od okrivljenog Zorana Mamića.

Na početku svog iskaza na osječkom Županijskom sudu nekadašnji njemački nogometni reprezentativac, koji je u Dinamu igrao tijekom 2006. godine, kazao je kako od kluba nije primao novčane isplate u gotovini "na ruke".

No, kada mu je tužiteljstvo predočilo iskaz iz istrage, u kojem je naveo da način plaćanja nije bio definiran ugovorom te je dio dobivao doznakama, a dio u gotovini, Nowotny je to potvrdio. Na upite tužiteljstva kazao je kako mu je novac predavao Zoran Mamić, ali se ne sjeća se o kojim iznosima je riječ.

Nakon što mu je ponovno predočen iskaz iz istrage 2018. godine, u kojem je kazao kako mu je ugovorena mjesečna plaća bila nešto veća od 100 tisuća eura neto, od čega je 100 tisuća dobivao u gotovini "na ruke", a ostatak na račun Nowotny je odgovorio: "vjerojatno je bilo tako, kako sam tada rekao, ali danas se toga točno ne sjećam".

Na upite Uskoka s kim je dogovarao isplate u gotovini i je li mu bilo objašnjeno zašto se to radi Nowotny napominje kako je to pitao Zorana Mamića koji mu je odgovorio "da je to normalno", a on je dobiveni novac poslije uplaćivao na svoj račun.

Također ističe kako je porez, na iznose od 100 tisuća eura koje je dobivao mjesečno trebao platiti NK Dinamo, jer su u ugovoru stajali samo neto iznosi, a klub se obvezao podmirivati ostale obveze.

Nowotny se ne sjeća je li dobio odštetu pri raskidu ugovora.

Odvjetniku Zdravka Mamića, Filipu Glavašu, Nowotny je na pitanje potvrdio kako je ugovor s Dinamom raskinut u siječnju 2007. jer zbog teške ozljede koljena više nije mogao igrati, ali se nije mogao sjetiti je li pri raskidu ugovora dobio neku financijsku odštetu.

Na tvrdnje obrane da je pregledom njegova računa u Hypo banci utvrđeno je kako je 7. siječnja 2007. na račun uplatio 400 tisuća eura te može li objasniti o čemu se radilo Nowotny je rekao da ne zna. Moguće je da je moj savjetnik razgovarao sa Zdravkom i Zoranom Mamićem i da su dogovorili neko obeštećenje za raskid ugovora, dodao je svjedok.

Suđenje se nastavlja 2. listopada, ispitivanjem novih svjedoka.

Uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

U optužnici, na skoro 700 stranica, Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i tvrtki iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i SAD-a te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao, klub oštetili za više od 144 milijuna kuna.

Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe, a da je, uz navedeno, NK Dinamo neosnovano obvezan za plaćanje dodatnog iznosa od još 7,35 milijuna eura, odnosno 55,8 milijuna kuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Odvjetnik Zorana Mamića: 'Osuđena osoba ima pravo da bira gdje će da izdržava kaznu zatvora'