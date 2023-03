O curenju informacija: 'Društvo od toga nema nikakve koristi. Treba joj stati na kraj'

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je nakon Vlade komentirao pismo Milanoviću te curenje informacija o istragama u medije.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović uputio je premijeru Plenkoviću 22. prosinca prošle godine pismo kojim predlaže sastanak na kojemu bi pokušali riješiti problemi u području vanjske politike, obrane i nacionalne sigurnost.

Iz Ureda predsjednika kažu da Plenković, ne samo da nije odgovorio na Milanovićevo pismo, nego nije pokazao ni interes za sastanak i razgovor i zbog toga smatraju da "izravno onemogućuje rješavanje problema u području vanjske politike, obrane i nacionalne sigurnost te šteti usklađenom djelovanju hrvatske državne vlasti".

U izjavama medijima o Omiškom mostu je rekao: "Veliki projekt, čestitam ministru Butkoviću, HAC-u, Strabagu, talijanskoj firmi".

O neradnim nedjeljama:

"Sabor će 17. ožujka izglasati dva zakona koji se odnose na zdravstvenu reformu, izglasat će se Zakon o trgovini prema kojem će biti 16 radnih nedjelja na godinu. Zakon je ispunio finu nijansu da ispuni i sve kriterije. Treći je bitan element Zakon o PDV-u te Zakon o doprinosima kao potpora umirovljenicima".

O narodnim obveznicama:

"Mi smo rekli da bi bili zadovoljni s milijardu eura, ali 44 tisuće građana upisalo je 1,3 milijarde", izjavio je Plenković.

O Milanovićevom pismu medijima:

"Ta neka igrica Dr. Jeckyll ili Mr. Hyde, gdje ste jedan dan na nišanu, a drugi dan bacate neka pisma da bi se pokrile priče o obitelji. Kako siješ, tako žanješ. Ove dvije domene, koje su sadržajno dio pisma, to su resori Radmana i Banožića, koje on vrijeđa na dnevnoj bazi. U tom svom pisamcu referira se na tezu da Vlada samostalno poduzima vanjskopolitičke aktivnosti. Gdje je to ako netko godinu dana zastupa proruske stavove i čini enormnu štetu Hrvatskoj."

O paketu pomoći građanima:

"Neki dan smo vidjeli tekst da je minimalan utjecaj zamjene kune eurom na inflaciju. Imate aplikaciju koju je napravilo Ministarstvo, poziv građanima da se priključe. Aplikacija je jako dobra, ne vidim nikakav razlog da ne sudjeluju svi lanci u tome.

Nije politička filozofija HDZ-a kao strake desnog centra da bude intervencionistička Vlada. Mi svoju filozofiju kad je riječ o ekonomiji baziramo na tri temeljne postavke i se neće nikada mijenjati - odgovornost pojedinca, sloboda poduzetnika i socijalno tržišno gospodarstvo.

U vremenu kada imamo vanjske šokove i utjecaje koji utječu na cijene energenata i prehrambenihg proizvoda mi kao odgovorna Vlada vodimo računa o tome da naši greađani u sezoni jesen zima prođu najhčladnije razdoblje tako da im je cijena energenata bila niža i to enormno niža od tržišne cijene. Regulirana cijena plina i struje, smanjene cijene naftnih derivata, snižene stope PDV-a, ograničen broj važnih proizvoda koje građani koriste u svojoj košarici. To se zove paket mjera Vlade koja vodi računa", istaknuo je premijer.

O curenju informacija istrage:

"Nema nikakvog razloga, godinama mi to gledamo, mi kao društvo od toga nemamo nikakve koristi, od te prakse. Treba joj stati na kraj. Vrlo jednostavno. Uostalom, zašto bi par ljudi bilo toliko privilegirano da podatke do kojih oni nisu došli zato što su prekopametni ili jako snalažljivi, nego im je država nekog snimala, uzela mu dokumente, printala, pretipkavala i dala na uvid i onda taj to dijeli. Stanite malo. Nema nikakve logike da se to događa", rekao je Plenković.

O ulaganju u pravosuđe:

"DORH proračun 2019. - 20 milijuna, 2022. - 27 milijuna. To je više od trećine u roku od tri godine. U narednih pet godina 333 milijuna eura u pravosudnu infrastrukturu i digitalizaciju pravosuđa. Trg pravde u Zagrebu. Trg pravde u Rijeci. Kompletna digitalizacija sustava, reforma svih sistemskih Zakona u domeni pravosuđa, vrlo solidno Izvješće o vladavini prava. To su realnosti", rekao je Plenković.