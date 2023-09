O nesreći na Žitnjaku oglasili se iz Grada Zagreba. Evo što kažu o prometnoj sigurnosti

Hrvatsku je potresla nesreća koja se dogodila u petak oko 12:30 na zagrebačkom Žitnjaku.

Oko same nesreće, policija se oglašavala više puta, a jučer su objavili i veliko priopćenje jer su kako kažu, dodatno proveli analizu stanja prometne signalizacije, zaprimljenih saznanja o kršenju prometnih propisa i poduzetih mjera policije u široj zoni Ulice Žitnjak.

Podsjetimo, mještani su najavili da ako se nešto ne poduzme, kreću u prosvjed.

"Ovdje fali pješačke staze jedno 900 metara. Kako će roditelji dovesti svoje dijete u vrtić? I tu moraju biti uspornici, tu nam je ambulanta, starački dom, ljekarna. Mnogo se počelo graditi, ali ovo što je najvažnije tu nemamo adekvatno rješenje", rekla je za RTL Sanja Šutej, članica Mjesnog odbora Žitnjak.

Sada su na naš upit odgovorili i iz Grada Zagreba koji poručuju da konstantno rade na prometnoj sigurnosti te da su postavili i uspornike sto metara od mjesta nesreće.

Dotiču se da je PU zagrebačka krivo u svom priopćenju navela do kada je vrijedila iznimka za vozila pojedinih tvrtki, ali i da oni nemaju ovlasti nadzirati poštuju li se ograničenja i zabrane u Gradu Zagreb.

Odgovor Grada objavljujemo u cijelosti:

Prije svega, izražavamo sućut obitelji tragično stradale djevojčice. Gubitak njenog mladog života potresao je cijelu Hrvatsku.

Grad Zagreb je na dionici koja spaja naseljena mjesta od Petruševca do Resnika uspostavio prometnu regulaciju s nizom mjera koje služe usporavanju motornog prometa. U Ulici Žitnjak na potezu dugom oko 2.5 km postavljeno je osam uzdignutih ploha, brzina prometa prometnim znakovima spuštena je na 40 km/h, a na pojedinim dionicama i na 30 km/h uz znakove upozorenja na djecu na kolniku, dok je uz to uspostavljena i zabrana prometa motornim vozilima ukupne mase iznad 7.5 tona (iznimke za vozila pojedinih tvrtki vrijedile su do 8. listopada 2013. godine, a ne 2023. godine kako je PUZ naveo u svojem priopćenju, što je jasno vidljivo na dopunskim pločama koje se nalaze ispod prometnog znaka).

Povrh toga na cijelom području izvan Ulice Žitnjak uspostavljene su Zone 30 kako bi netranzitni promet u naseljima bio dodatno smiren.

Lokacija koju PUZ spominje u svojem priopćenju ispred kbr. 28-30 je 500 metara udaljena od mjesta na kojem se dogodila nesreća. Manje od 100 metara od te lokacije uspostavljena je uzdignuta ploha temeljem rješenja nadležnog gradskog ureda. Napominjemo kako je analiza prometnih nezgoda PUZ-a jedan od parametara koji nadležni gradski ured koristi za procjenu osnovanosti zahtjeva za usporavanjem prometa pri čemu dostavljena analiza nije upućivala na potrebu postavljanja uzdignute plohe, no ona je svejedno postavljena u neposrednoj blizini.

Grad Zagreb će nastaviti provoditi aktivnosti na podizanju sigurnosti prometa na cestama, no jedino policija ima ovlasti nadzirati poštuju li se doista ograničenja i zabrane koje grad uspostavlja prometnom signalizacijom, kažu za Danas.hr.

