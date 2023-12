Objavili novi transkript razgovora Lovrinčevića: 'Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće'

Tjednik Nacional je objavio nove transkripte razgovora između Jurice Lovrinčevića, sad već bivšeg savjetnika također sad već bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića, i novinara Mreže TV Marina Vlahovića.

Na njima se čuje kako Lovrinčević navodno trguje utjecajem i za sebe pokušava iznuditi dio državnog novca. Nakon objave prvog transkripta premijer Andrej Plenković ekspresno je smijenio Filipovića, a time i Lovrinčevića.

U objavi novih transkripata snimke od 18 minuta i 20 sekundi Lovrinčević pojašnjava raspodjelu novca, spominje se tu i jedan Davor, a pred kraj snimke kaže: "Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće. Barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova…"

Vlahović: Stisnem li ga sad i kažem mu ‘ostavi se toga’, on će meni reći ne. Ja ću raditi emisiju i ovak i onak s njim, ali kako… Tako da neću bit za nju plaćen, ništa, doslovno i probat ću ja naći nekakve njemu sponzore ovo ono i tako dalje, al’ veoma je upitno. A ovako imamo tu platformu jednu gdje mi možemo iznositi neke svoje stvari, gdje se možemo obraniti se, možemo boriti tipa i u krajnjoj liniji imamo njega jel’, pod kontrolom nekakvom. Neće se to više događat, takve stvari. Ja nisam nikad bio u tim dogovorima, ne mogu ja sad kužiš njega ovaj…

Lovrinčević kaže: "Ti ne možeš govorit ništa napamet, kad on nije spreman za takvu vrstu dogovora. Ti njemu dat 160 hiljada eura, on tebi ne da ništa. Mislim, nije to mala lova da…. Realno…"

Vlahović mu odgovara: "Gle, ja mogu s njim dogovorit ono što je on meni rekao da može, da može znači ak’ se dogovori, da da 10, 5 ono što je prije bio dužan Marku i još 5. 10 može dat'. To je ono što mi je rekao da mu odgovara, al’ ne može sad izvadit ono pola manje 30 posto što smo pričali, jer jednostavno u problemima je financijskim, u gubicima, porezna mu sjeda, ovi mu sjedaju… Treba mu dat malo prostora da prodiše. To mogu dogovorit'…"

Lovrinčević nastavlja: "Al’, je*i ga ono, mislim…" Potom Lovrinčević govori: "A 160 hiljada eura plaća na rate…" Vlahović potvrđuje: "A, ako mu se da 60, dat će 10, a onda od sljedećih se može razgovarat, pregovarat. Ja bih startao s tim… Jel, znaš…"

Nakon nekog vremena međusobno raspliću podjelju novca. Lovrinčević kaže: "Aj’, sad gledamo samo na ovo. Okej, nije nas zaje*o. Okej, to je njegova i Markova priča, sve je u redu. Sad ja tebi uplatim 60, znači tvojih je 30, ti nama vratiš 21, ti kažeš ne možeš mi vratit 21, a nema logike znaš?! Meni to nije jasno. Ne ulazeći u ovo. Dobiješ 160, tvojih 30, naših 30, od naših 30 ti platiš 30 posto poreza, pa koga boli kurac jesi ti vadio pare? Imaš ti dugove prema ljudima, pa dogovori s njim, plati dug, plati sebi. Ja ti imam pozajmica nekih koje sam… Nije to malo para… 50-60 hiljada… Mene ne zanima kako će, al’ jebiga to je ogromno… Znači ja znam njegovu situaciju, nema on bolje, aj…"

Vlahović odgovara: "Možda je to moguće… Gle, možda je to moguće, u narednom periodu. Znaš o tome se radi. Ja bi sad… Al’ da malo prodiše. Znaš…"

U još jednom navratu čuje se računica koju iznosi Lovrinčević: "A da se i ti iščupaš i sve okej… Ajmo sad dogovorit onda za novo. Znači jesi ti spreman, ti možeš riješit ovih 21, pa da riješimo. Meni je to početak svake priče. Jel’ ti okej, jel’ ti puno 60? Valjda će bit 30? Riješi onda 15 minus dva posto, kol’ko ispadne, računaj si, to je onda ne znam kužiš, kol’ko ispadne, ako je 4 i pol onda je 10 i pol, kužiš? Koliko puta on kaže Mario da on može riješit po ovom principu pola i onda od naše polovice ti je još 30 posto da plati porez… Mislim ne mora on platit', može on i s druge strane uzet i od nas zaradit, ima pravo na novog asistenta, kužiš ima neke pozajmice, nekakve prema firmi. Znači ja na svojoj firmi imam bar par miliona eura pozajmica prema firmi i firme prema meni, izbaciš amo, tamo. To je normalno u posljednje vrijeme. Možeš pozajmit firmi kad ti treba i onda ti vrati kad ti ne treba, u poslu ti je to sasvim normalno."

Vlahović odgovara: "Da, da…"

Pred kraj snimke kaže: "Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće. Barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova."

Cijeli transkript pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Filipović je potkapacitiran, ali nije glup. Ovo je kretenska razina korupcije, čak i za HDZ-ove standarde. Znali su'