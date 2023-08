Objavili tko je dobio smještaj u studentskim domovima u Zagrebu. Krenuo rok i od 8 dana za žalbe

Zagrebački je studentski centar objavio privremene rezultate subvencioniranog studentskog smještaja u domovima.

Od više od 10.000 prijava, u Zagrebu je pravo na dom ostvarilo 6508 studenata s ostvarenim 1456 i više bodova pa ispada da je bez smještaja ostalo oko 4000 studenata.

Rok za žalbe je sljedećih osam dana.

Iz SC-a poručuju i da se studenti za dodatne informacije vezane uz natječaj za smještaj mogu se obratiti Poslovnici za smještaj studenta na kontakte: 01/ 4593-641, 01/4593-582, 01/4593-570 ili na e-mail: poslovnica@sczg.hr

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskome domu, mogu useliti isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu.

Iznimno studenti, koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine, stoji u priopćenju SC-a Zagreb.

Svi studenti sobu mogu rezervirati online, a 'stare se sobe' za studene koji su lani bili u domu, mogu rezervirati od 19. kolovoza u 8 sati do 21. kolovoza u 20 sati. Rezervacije preostalih, slobodnih soba, vrše se od 22. kolovoza u 12 sati do 26. kolovoza u 7 sati.

"Studenti nisu obavezni rezervirati mjesto online jer pravo na useljenje mogu ostvariti do 30. rujna 2023. useljenjem u slobodne ne rezervirane sobe. Vremenski rok za useljenje u rezervirane sobe je do 8. rujna 2023., nakon toga se rezervacije brišu, a studenti mogu useliti u neku od preostalih slobodnih soba. Studenti mogu putem svojih web profila pokriti trošak stanarine te useliti do 10. listopada 2023. na rezervirano mjesto u domu", stoji u SC-ovoj objavi.

Plaćanje rezervacije smještaja biti omogućeno od 1. rujna od 8 sati do 8. rujna do podne, a studenti koji su rezervirali smještaj, a neće podmiriti trošak rezervacije ili useliti do 8. rujna, gube pravo na rezervaciju kreveta te se useljavaju na preostala slobodna mjesta do 30. rujna.

POGLEDAJTE VIDEO: Država će davati 60 eura mjesečno studentima koji žive kao podstanari. Donosimo detalje kako do subvencije