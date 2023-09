Objavljene poruke ubijene studentice iz Osijeka: 'Ako te neka cura bude pitala za njega, reci da bježi'

Portal Index objavio je poruke mlade djevojke Mihaele Berak (21) koja je usmrćena iz vatrenog oružja u stanu u Osijeku. Podsjetimo, nakon tragedije priveden je 27-godišnji M. S., policajac iz Osijeka, a DORH je u svom priopćenju objavio da je kazneno djelo prekvalificirano u kazneno djelo ubojstva te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog bojazni od utjecaja na svjedoke i opasnost od ponavljanja djela.

Policija je prvo tvrdila da se radilo o pucnju iz nehaja prilikom "nemarnog rukovanja oružja", no Državno odvjetništvo policajca je osumnjičilo za ubojstvo.

Prema WhatsApp porukama koje je usmrćena 21-godišnjakinja razmjenjivala s policajcem, kao i onima koje je slala prijateljici o njemu proizlazi da su se znali vrlo kratko. Intenzivno su se dopisivali oko tjedan dana, a prema screenshotovima, djevojka se žalila da mladi policajac "radi dramu" i da je posesivan, iako se kratko poznaju. Poruke su poslane u ponedjeljak.

Poruke sugeriraju i da nisu bili u vezi, suprotno onome što se prvotno mislilo. U subotu 9. rujna, prijateljica je primila sljedeću poruku: "Nervira me jer stalno traži neku potvrdu da je on meni dovoljan, da sam ja s njim ovo ono sretna, šta ja znam bokte, ko da smo u vezi." Prijateljica pita: "Ček koliko dugo vi pričate", a odgovor glasi: "Četiri dana."

"Ako te ikad neka cura bude pitala za njega, molim te reci da bježi. Ja sam se uvjerila", neke su od poruka koje je primila Mihaelina prijateljica. Za policajca u porukama piše da je opsesivan, posesivan i manipulativan. Također u porukama stoji i da "nije normalan, čist u glavi". Screenshotovi poruka s WhatsAppa dostavljeni su osječkoj policiji, no osoba koja ih je dostavila nije dobila nikakvu povratnu informaciju.

Index je u posjedu i i glasovnih poruka za koje osoba koja je poznavala žrtvu potvrdila da je na njima upravo Mihaelin glas. U njima se žali na poruke koje joj šalje 27-godišnji policajac i govori da intenzivnije komuniciraju tek nekoliko dana.

"Jednostavno ne možeš to pisati (...) Odjednom te poruke. To je onaj klasičan školski primjer (...) Klasičan love bombing. Ja to ne pušim. Jednom u životu sam to popušila i nije mi bilo dobro, oporavljala sam se mjesecima. Ovaj puta ja to ne...", rekla je u glasovnim porukama

Marko Pleš, branitelj osumnjičenog policajca, rekao je da ne zna ništa o sadržaju poruka, ali da je čuo da postoje. Kazao je i da ga iz policije nisu ništa pitali o tome.

POGLEDAJTE VIDEO: Tuga za Mihaelom (21) koju je ubio policijski metak: 'Bila je anđeo koji je hodao zemljom'