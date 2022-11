Obrat u slučaju visokih računa škola i vrtića zbog Međimurje-plina. Voljni su sve riješiti, ali...

Nakon što se u javnosti rasplela priča kako Međimurje-plin d.o.o. ne želi bez penalizacije raskinuti ugovore s ustanovama od javnog interesa, kao što su bolnice, škole i vrtići, kako bi mogli prijeći na HEP Plin i kupovati plin po netržišnoj (i povoljnijoj) cijeni od 41 eura za MWh, zbog čega ove ustanove imaju račune i do šest puta veće, uslijedio je, čini se, obrat.

Naime, s obzirom na to da su vlasnici Međimurje-plina međimurske općine i gradovi, pitali smo ih podržavaju li stav ove tvrtke te su neki od njim potvrdili da se s njim ne slažu te da će se zbog toga sazvati sjednica Nadzornog odbora Međimurje-plina i zatražiti objašnjenje.

Ona je održana u petak i, kako doznajemo, na njoj je donesen zaključak da se ipak ide prema tome da se raskinu ugovori sa školama, vrtićima i bolnicama bez penalizacije, ali i da će se tražiti od države da se nađe rješenje kako da kompenziraju financijski gubitak za tvrtku.

No podsjetimo na cijelu priču.

Zbog eskalacije krize u Ukrajini, cijene plina počele su divljati, u jednom trenutku tijekom listopada prešle su 300 eura za MWh, dok su još na proljeće bile oko 20 eura. Ovakav nezapamćeni skok cijena doslovno je prijetio crnim scenarijima da bolnice, škole i vrtići financijski kolabiraju te se zazivalo rješenje od države.

Vlada je zato donijela uredbu po kojoj se nalaže da se sav domaći plin mora usmjeriti prema HEP Plinu kako bi oni dalje kanalizirali ga prema ustanovama od javnog značaja i to po fiksnoj cijeni od 41 eura za MWh, dakle netržišnoj i povoljnoj cijeni.

Od 11 distributera, jedino je Međimurje-plin zauzeo stav da neće raskinuti svoje ugovore koje imaju s ustanovama kao što su bolnice, škole i vrtići bez penalizacije kako bi one mogle prijeći na jeftiniji HEP-ov plin.

Zbog toga se na noge digao i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak (HSLS) koji je javno prozvao tu tvrtku, a za nas je nedavno izjavio: "Da su svi oni na HEP Plinu, onda bi plaćali 41 euro po MWh, no Međimurje-plin ne priznaje odluke Vlade i zato će računi biti i osam puta veći."

Iz Grada Bjelovara predočili su nam i neke od cijena koje bjelovarske škole plaćaju Međimurje-plinu pa je tu i I. osnovna škola Bjelovar koja plaća cijenu od 254,99 eura po MWh, potom II osnovna škola Bjelovar koja plaća cijenu od 150,54 eura te III osnovna škola Bjelovar od 241,06 eura.

U odnosu na cijenu koju daje HEP Plin od 41 eura po MWh, to je i do šest puta skuplje.

No to nisu jedine ustanove koje plinom opskrbljuje Međimurje-plin. Kako su nam ranije odgovorili iz te tvrtke, oni imaju čak 1712 obračunskih mjernih mjesta iz kategorije kupaca javnih naručitelja. Cijela priča digla se i do razine Sabora gdje je Hrebak na nedavnom aktualnom prijepodnevu pitao ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića o ovom, a ministar je tada izjavio: "Nevjerojatno je da netko može profit stavljati ispred dobrobiti svojih građana, a to trenutno radi Međimurje-plin. To je pitanje za lokalne čelnike koji su većinski vlasnici, kako dopuštaju toj firmi da naplaćuje takve račune". Pozvao je, pritom, Međimurje plin da ipak raskine ugovore s javnim ustanovama kako bi one mogle prijeći na jeftinijeg opskrbljivača plinom.

Slijedom toga i mi smo prošli tjedan postavili pitanje jedinicama lokalne samouprave, koje su suvlasnici Međimurje-plina, slažu li se sa stavom tvrtke da se ne da javnim ustanovama da bez penala raskinu ugovore s Međimurje-plinom.

Iz Grada Mursko Središće odgovorili su da je njihov vlasnički udio u tvrtki 5,60%, a da je gradonačelnik Dražen Srpak (HDZ), koji je ujedno i saborski zastupnik, upoznat sa situacijom.

"O navedenom stavu Međimurje-plina d.o.o. Grad Mursko Središće nije bio obaviješten te na njega kao suvlasnik društva nije davao nikakve suglasnosti. Kao suvlasnik Međimurje-plina d.o.o. Grad Mursko Središće smatra da nije u redu da ustanove od javnog značaja kao što su škole, vrtići ili, pak, bolnice ne mogu bez penalizacije raskinuti ugovore o opskrbi, odnosno smatramo da bi takve ustanove trebale moći kupovati prirodni plin po pristupačnijoj cijeni od cijene koju plaćaju Međimurje-plinu", odgovorili su nam u srijedu.

Naveli su i kako se konzultiraju s drugim jedinicama lokalne samouprave kako bi se sazvala izvanredna sjednica Skupštine tvrtke i o svemu raspravilo.

Suvlasnik tvrtke je i Grad Čakovec, iz kojeg su nam potvrdili što se, u međuvremenu, u petak dogodilo na sjednici Nadzornog odbora tvrtke.

"Na Nadzornom odboru zaključeno je da se pronađe rješenje koje će omogućiti da ustanove od javnog interesa raskinu ugovore bez plaćanja penala, a s druge strane da se ne ugrozi poslovanje Međimurje-plina. Tražit će se pomoć Vlade te vlasnika. U najskorije vrijeme sazvat će se Skupština društva, koju čine predstavnici vlasnika, odnosno međimurskih gradova i općina, kako bi se razmotrile sve raspoložive opcije", odgovorili su iz Grada Čakovca.

Grad Prelog, također suvlasnik Međimurje-plina, nije odgovorio na naše pitanje kakav je njihov stav o svemu.

I dan prije održavanja sjednice Nadzornog odbora u Međimurje-plinu i iz Ministarstva gospodarstva odgovorili su nam da je ta tvrtka i dalje "jedini opskrbljivač koji dovodi u pitanje opskrbu neprofitnim kupcima po prihvatljivoj cijeni za zimske mjesece."

U petak smo poslali upit i Međimurje-plinu, pitali jesu li promijenili svoj stav o raskidu ugovora s ustanovama od javnog značaja, no do objavljivanja ovog teksta nisu nam odgovorili te ćemo ga objaviti kad primimo odgovor.

No u ranijem odgovoru pojašnjavali su svoj stav. Naveli su da oni poštuju odluku Vlade i sve zakonske regulative, ali su naveli i kako se jedino HEP Plin d.o.o. Osijek omogućilo da od HEP Plina kupuju plin od 41 eura uz troškove opskrbe te da smatraju da i oni imaju pravo na taj plin po istoj cijeni.

Dodatno je direktor Međimurje-Plina Nenad Hranilović za Međimurske novine izjavio: "Kada nam isto pravo bude omogućeno od strane Vlade RH i nadležnog ministarstva, moći ćemo insinuacijama prodati plin po toj cijeni."

Dodao je i da "mole Vladu da im, kao energetskom subjektu, na isti način osigura plin kao što je osigurala za kupce HEP-Plin d.o.o. Osijek".

"Želimo da i kupci Međimurje-plina, javni naručitelji, koje opskrbljujemo plinom na više od 1700 obračunskih mjernih jedinica na području cijele Republike Hrvatske, imaju osiguran plin po navedenoj cijeni kako se ne bi pogoršalo i ugrozilo poslovanje bolnica, škola, vrtića i ostalih ustanova, kao i poslovanje Međimurje-plina."

Također, navodi se kako bi raskidanjem ugovora, kako to zaziva ministar gospodarstva, financijski ugrozilo tvrtku. Ako je suditi prema odgovoru Gradu Čakovca koji smo dobili, sada su ipak voljni raskinuti ugovore, ali da se nađe rješenje kako da se time kompenzirao financijski gubitak tvrtke.

Inače, ugovori koje ova tvrtka ima s bolnicama, školama i vrtićima su pravovaljani i mogu se pozivati na važenje tih ugovora. No više sugovornika bliskih Vladi ukazuje na to da su svi ostali distributeri bili voljni raskinuti ugovore s ustanovama od javnog značaja kako bi prešli na jeftinijeg opskrbljivača kako bi im se osigurala mirna zima, sigurna opskrba i fiksna cijena plina od 41 eura po MWh.

No treba reći i da se slična situacija kao s Međimurje-plinom umalo dogodila i s Enna Opskrbom. Kako je pisao Večernji list, ravnatelj doma umirovljenika Moj dom Majdenić iz Donjeg Miholjca požalio se da je Enna Opskrba pristala na raskid ugovora kako bi oni prešli na HEP Plin ali uz penale od 120.000 kuna.

U međuvremenu su se iz Enna Opskrbe predomislili i ipak su dozvolili da se ugovor raskine bez penala kako bi mogli prijeći na opskrbljivača u javnoj usluzi.