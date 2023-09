Obustavljena je potraga koja je započela jučer u popodnevnim satima nakon dojave o prevrtanju kajaka kod Lokruma. Izjavu za medije dao je lučki kapetan Mato Kekez:

"Najnovije informacije su da je Lokrumu nađen kajak dvosjed s kompletnom opremom što daje za pretpostavku da taj kajak uopće nije bio u moru. Tragalo se za tim osobama, budući da je kajak uredno nađen na kraju za pretpostaviti je da uopće nije bio u moru pa tako ni osobe koje su ga unajmile. Ne znamo o kojim osobama je riječ budući da iznajmljivači nisu dužni imati popis kome su iznajmili kajak. Potraga je obustavljena s obzirom na indicije i dogovor s ostalim sudionicima došli smo do zaključka da uopće ne tražimo osobe"

Jesu li dužni voditi evidenciju o broju ljudi?

"Dužni su voditi evidenciju o broju ljudi. Trebalo se sumirati, išlo je se s više lokacija i više iznajmljivača. Ako nagrnu novinari, otežava nam pronaći nekoga. Bitan nam je svaki trenutak budući da ljudsko tijelo ne može dugo ostati u moru"

Koliko je bilo kajaka?

"Ukupno je bilo 19 kajaka. Nemam točan broj ljudi"

Hoće li vlasnik snositi posljedice?

"Nemamo propisano ništa da bi ga sankcionirali. On je legalno iznajmio kajake, oni su korisnici usluge uredno platili i izašli na more. Riječ je o njihovom koraku. Jedino što su trebali sugerirati na vremenske prilike, jesu li to napravili - ne znamo. Oni tvrde da jesu. Mi kontroliramo sve što plovi na moru, tako i kajake, tako i koncesijska odobrenja. Grupe kajaka su dužne ići s vodičima i imaju vodiče. Svi koji su bili s vodičima su odmah spašeni. Jedino tri osobe koje su iznajmile kajak i nisu imale vodiča su osobe koje smo tražili"

Kako su krenuli bez vodiča?

"Jednako kao i vi što možete uzeti svoj kajak od doma i idete doma. Možemo predložiti promjenu, ali nismo ti koji donosimo propise. To je Ministarstvu mora, a ne Lučkoj kapetaniji", poručio je Kekez.