Od 1. srpnja Vlada zabranjuje rad nedjeljom: Neće moći raditi ni pekarnice

Vlada je danas u sabor uputila konačni prijedlog Zakona o trgovini, prema kojemu bi trgovine nedjeljom u pravilu bile zatvorene, a trgovci bi mogli odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih bi radili, a novi zakon bi stupio na snagu 1. srpnja, kazao ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Novi zakon stupa na snagu 1.srpnja.

"Imamo konačni prijedlog Zakona o trgovini, šaljemo ga na drugo čitanje u Sabor. Ministar Filipović će predstaviti detalje. Vjerujemo da će to pridonijeti kvalitetnom funkcioniranju svih. Željeli smo to napraviti da to bude održivo i kvalitetno i konzultirani su svi zainteresirani", rekao je premijer Plenković na početku današnje sjednice Vlade.

Ministar Filipović je u izjavi nakon sjednice Vlade rekao:

"Radno vrijeme u trgovinama regulira se na način da su nedjeljom i blagdanom zatvorene, a ovim konačnim prijedlogom zakona predlaže se da 16 nedjelja u cijeloj godini bude radnih. Tu smo u odnosu na prvo čitanje zakona, makli iz izuzetaka koji su predviđeni - pekarnice. Iz razloga što smo slušali i sve rasprave koje su bile na odborima u Hrvatskom Saboru, ali i nakon konzultacija s određenim pravnim stručnjacima", rekao je ministar.

