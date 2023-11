Od 1. studenog obavezna svjetla i preko dana, a od 15. studenog i zimska oprema. Kazne skoro i 2000 eura

Od 1. studenog obavezno se moraju paliti dnevna ili kratka svjetala i tijekom dana i to sve do 31. ožujka, a tko na to zaboravi, prijeti mu kazna i do 30 eura. Ovo pravilo paljenja svjetala vrijedi tijekom cijele godine za vozače mopeda i motocikala te je i za njih predviđena istovjetna kazna.

Vozači trebaju imati na umu da je od 15. studenog obavezna i zimska oprema na cestama u zimskim uvjetima, kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica za sva vozila. Bit će zabranjena vožnja za one s neadekvatnom opremom. Kazna za vozila bez propisane zimske opreme je od 660 do 1990 eura za pravne ili fizičke osobe. Autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

