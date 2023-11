Od danas obavezna zimska oprema: Tko još nije stavio zimske gume - trk do vulkanizera! Kazne su jako visoke

Od danas, 15. studenog, za sve one koji su možda zaboravili mali podsjetnik - obavezna je zimska oprema na cestama u zimskim uvjetima, kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica za sva vozila. I to vrijedi do 15. travnja.

Kazna za vozila bez propisane zimske opreme je dosta visoka. Od 660 do 1990 eura za pravne ili fizičke osobe. Za isti prekršaj kaznit će se od 190 do 660 eura odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne ili područne samouprave. Vozaču će zbog tog prekršaja biti izrečena kazna od 130 eura

Autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Od 1. studenog je pravilo da se obavezno moraju paliti dnevna ili kratka svjetala i tijekom dana i to sve do 31. ožujka, a tko na to zaboravi, prijeti mu kazna i do 30 eura. Ovo pravilo paljenja svjetala vrijedi tijekom cijele godine za vozače mopeda i motocikala te je i za njih predviđena istovjetna kazna.

Pogledajte video: Milanović tvrdi da krijumčari migranta dobivaju prijateljske kazne od 2000 eura. Direkt provjerio je li pogriješio